இந்திரா காந்தி மருத்துவ கல்லுாரியில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டயாலிசிஸ்
இந்திரா காந்தி மருத்துவ கல்லுாரியில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டயாலிசிஸ்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:37 PM
புதுச்சேரி: இந்திரா காந்தி மருத்துவ கல்லுாரியில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டயாலிசிஸ் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டதையொட்டி கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டுள்ளது.
கதிர்காமம் இந்திரா காந்தி மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின், சிறுநீரகவியல் துறையின் டயாலிசிஸ் பிரிவில், 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டயாலிசிஸ் சிகிச்சை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனையொட்டி, கல்லுாரி இயக்குனர் உதயஷங்கர், டீன் ராமச்சந்திர பட், மருத்துவ கண்காணிப்பாளர், ஜோசப் ராஜேஷ், மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் ராஜேஷ், உறைவிட மருத்துவ அலுவலர் அருண், டாக்டர் கதிரவன், பல்வேறு துறைகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் முன்னிலையில் கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டது. டயாலிசிஸ் டெக்னிஷியன் பயற்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது. மேலும் சிகிச்சை பெரும் நோயாளிகளுக்கு அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது.