கடலுார் அருகே 10 ஆயிரம் கோழிகள் மர்ம சாவு

UPDATED : நவ 03, 2026 01:11 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:07 AM
கடலுார்: கடலுார் அருகே கோழி பண்ணைகளில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் மர்மமான முறையில் இறந்தன.
கடலுார் அருகே திருச்சோபுரம், நொச்சிக்காடு, ஆலப்பாக்கம் அடுத்த சீனுவாசபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 3 கோழி பண்ணைகள் உள்ளன. இங்கு, தீபாவளி பண்டிகைக்காக ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டு வெளியூர்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்ப தயார் நிலையில் இருந்தன.
இந்நிலையில், இப்பகுதி கோழி பண்ணைகளில் கடந்த ஒரு வாரமாக 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் மர்மமான முறையில் கொத்து கொத்தாக இறந்தன.
தகவலறிந்த மாவட்ட கால்நடைத்துறையினர் நேற்று சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர்.
மேலும், இறந்த கோழிகளில் மாதிரிகள் எடுத்து ஆய்வு கூடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதன் அறிக்கை வந்த பிறகே கோழிகள் இறப்புக்கான காரணம் தெரியவரும் என, கால்நடைத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் இறந்ததால் பண்ணை உரிமையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.