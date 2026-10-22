மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு நமச்சிவாயம் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு நமச்சிவாயம் பிறந்தநாள் வாழ்த்து
UPDATED : அக் 22, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:54 PM
புதுச்சேரி: பிறந்த நாள் கொண்டாடிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு, அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் அனுப்பியுள்ள வாழ்த்து செய்தி: பிறந்த நாள் கொண்டாடும் தங்களுக்கு புதுச்சேரி மக்கள் சார்பில் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
இந்தியாவின் ஒற்றுமை, பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான உங்களது தொலைநோக்குத் தலைமைத்துவம், நிர்வாகத் திறன் மற்றும் உறுதியான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவை நாட்டின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளன. . பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் தாங்கள் மேற்கொள்ளும் அயராத முயற்சிகளுடன், இந்தியாவிலிருந்து போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலை முற்றிலுமாக ஒழிக்கும் மிக முக்கியமான பணியிலும் தற்போது ஈடுபட்டுள்ளீர்கள்.
2029 ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை போதைப்பொருளற்றதாக மாற்றுவதற்கான உங்களது உறுதியான தொலைநோக்குப் பார்வை உன்னதமான பணி. எதிர்வரும் சந்ததியினருக்காக ஆரோக்கியமான, பாதுகாப்பான, போதைப்பொருளற்ற இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான இந்தத் தேசிய முயற்சியில் கைகோப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டுள்ளோம்.
சர்வவல்லமையுள்ள இறைவன் உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சி, வலிமை மற்றும் நீண்ட ஆயுளை வழங்க வேண்டும் எனப் பிரார்த்திக்கிறேன். இவ்வாறு வாழ்த்து செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது.