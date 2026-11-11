தேசிய யோகா போட்டியில் சாம்பியன் புதுச்சேரி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு
தேசிய யோகா போட்டியில் சாம்பியன் புதுச்சேரி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 05, 2026 02:05 AM
ADDED : நவ 05, 2026 02:01 AM
புதுச்சேரி: தமிழகத்தில் நடந்த தேசிய யோகாசன போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் பெற்ற புதுச்சேரி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
தமிழக பகுதியான துாத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் 5வது அகில இந்திய யோகாசன சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடந்தது. இதில், புதுச்சேரி ஹதயோகா ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பில் 25 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
இதில், 13 பேர் குழு போட்டியில் பங்கேற்று ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை பெற்றனர். அவர்களுக்கு யோகா அசோசியேஷன் சார்பில், பாராட்டு விழா நடந்தது.
சாம்பியன் பட்டம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு யோகா அசோசியேஷன் தலைவர் சவுந்தர்ராஜன், செயலாளர் ரியாஸ் தீன் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் விஜயகுமார், ரகுராமன், அணியின் மேலாளர் கார்த்திகேயன், வழக்கறிஞர் சங்கர் ஆகியோர் பாராட்டினர்.
அசோசியேஷன் பொருளாளர் ரகுமான் சேட்டு நன்றி கூறினார்.