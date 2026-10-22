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தேசிய பூப்பந்துப் போட்டியில் புதுச்சேரிக்கு தங்கப் பதக்கம்: அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வாழ்த்து
தேசிய பூப்பந்துப் போட்டியில் புதுச்சேரிக்கு தங்கப் பதக்கம்: அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வாழ்த்து
UPDATED : அக் 15, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:18 PM
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புதுச்சேரி: சத்திஸ்கர் மாநிலத்தில் நடந்த 45வது தேசிய சப் ஜூனியர் பூப்பந்து போட்டியில் புதுச்சேரி மாணவ–மாணவிகள் தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெண்கல பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
சத்தீஸ்கரில் நடைபெற்ற 45-வது தேசிய சப் ஜூனியர் பூப்பந்து போட்டியில் புதுச்சேரி மாணவிகள் வெள்ளிப் பதக்கமும், மாணவர்கள் வெண்கல பதக்கமும், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் தங்கப் பதக்கமும் வென்று சாதனை படைத்தனர். இந்த நிலையில் சாதனை படைத்த மாணவ–மாணவிகள் புதுச்சேரி கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.