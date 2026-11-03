தேசிய அளவிலான பூப்பந்தாட்டப் போட்டி தங்கம் வென்று புதுச்சேரி வீரர்கள் சாதனை
தேசிய அளவிலான பூப்பந்தாட்டப் போட்டி தங்கம் வென்று புதுச்சேரி வீரர்கள் சாதனை
UPDATED : நவ 02, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:39 PM
புதுச்சேரி: தேசிய அளவிலான பூப்பந்தாட்டப் போட்டியில், புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் 45-வது சப் -ஜூனியர் தேசிய பூப்பந்தாட்டப் போட்டி நடந்தது. இப்போட்டியில், பெண்கள் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், ஆண்கள் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் தங்கப் பதக்கமும் வென்று புதுச்சேரி வீரர்கள் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளனர். மேலும், பெண்கள் பிரிவில் புதுச்சேரி அரும்பார்த்தபுரத்தை சேர்ந்த மாணவி சகாஸ்ரீ, முதன் முறையாக “ஸ்டார் ஆப் இந்தியா” என்ற சிறப்புப் பட்டத்தைப் பெற்றுள்ளார்.
இது புதுச்சேரி விளையாட்டுத் துறைக்குக் கிடைத்துள்ள மேலும் ஒரு பெருமையாகும். தேசிய அளவிலான போட்டியில் பதக்கங்களை வென்ற சாதனை படைத்த மாணவ, மாணவிகள், முன்னாள் சபாநாயகரும் பூப்பந்தாட்டக் கழக தலைவருமான ஏம்பலம் செல்வத்தை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். சந்திப்பின் போது, பூப்பந்தாட்டக் கழகத்தின் செயலாளர் கருணாகரன், துணைத் தலைவர் பாலமுருகன், பயிற்சியாளர் மணிபாலன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.