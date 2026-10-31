‘உள்தணிக்கை 2030; உறுதியளிப்பு நடைமுறைகளின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தல்’ தேசிய கருத்தரங்கு
‘உள்தணிக்கை 2030; உறுதியளிப்பு நடைமுறைகளின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தல்’ தேசிய கருத்தரங்கு
ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM
புதுச்சேரி: இந்திய அடக்கவிலையியல் மற்றும் மேலாண்மை கணக்காளர் நிறுவனம் மற்றும் புதுச்சேரி செலவுக் கணக்காளர் கிளை சார்பில் தேசிய கருத்தரங்கு இன்று (அக்.,28) நடந்தது.
இந்திய அடக்கவிலையியல் மற்றும் மேலாண்மைக் கணக்காளர்கள் நிறுவனம் தனது உள்தணிக்கை மற்றும் உறுதியளிப்பு தரநிலைகள் வாரியத்தின் மூலம், தென்இந்திய பிராந்தியக் குழு மற்றும் புதுச்சேரி செலவுக் கணக்காளர் கிளையுடன் இணைந்து ‘உள்தணிக்கை 2030; உறுதியளிப்பு நடைமுறைகளின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தல்’ என்ற தலைப்பில் தேசிய கருத்தரங்கு இன்று நடத்தியது.
ஓட்டல் அதிதியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், இந்திய அடக்கவிலையியல் மற்றும் மேலாண்மை கணக்காளர்கள் நிறுவன துணைத் தலைவர் மனோஜ்குமார் ஆனந்த் வரவேற்றார். கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் குத்துவிளகேற்றி நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார். இந்திய அடக்கவிலையியல் மற்றும் மேலாண்மை கணக்காளர்கள் நிறுவன தலைவர் சித்தரஞ்சன் சட்டோபாத்யாய் சிறப்புரையாற்றினார்.
கருத்தரங்கில், உள்தணிக்கையின் வளர்ந்து வரும் பங்கு, உறுதியளிப்பு தரநிலைகள், நிறுவன நிர்வாகம், இடர் மேலாண்மை மற்றும் நிறுவனங்களின் பொறுப்புணர்வையும், செயல்திறனையும், வலுப்படுத்துவதில் செலவு மற்றும் மேலாண்மை கணக்காளர்களின் பங்களிப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
இதில், பல்வேறு தொழில்முறைத் தலைவர்களும், துறை சார் பங்குதாரர்களும் பங்கேற்றனர். நிகழ்ச்சியை பத்மபிரியா, ராகேஷ், சங்கர், ரவிசங்கர் ஆகியோர் ஒருங்கிணைத்தனர். ரஷ்மிகுப்தா நன்றி கூறினார்.