தேசிய டென்னிக்காய்ட் போட்டி: புதுச்சேரி வீரர்கள் 15 பதக்கம் வென்று சாதனை
தேசிய டென்னிக்காய்ட் போட்டி: புதுச்சேரி வீரர்கள் 15 பதக்கம் வென்று சாதனை
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
பாகூர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடந்த 38வது தேசிய அளவிலான சப் ஜூனியர் டென்னிக்காய்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என, 15 பதக்கங்களை வென்று, புதுச்சேரி வீரர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
அகில இந்திய டென்னிக்காய்ட் பெடரேஷன் ஆதரவுடன், பஞ்சாப் மாநில டென்னிக்காய்ட் சங்கம் சார்பில், 38வது தேசிய அளவிலான சப் ஜூனியர் டென்னிக்காய்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, கடந்த 17ம் தேதி துவங்கி 21ம் தேதி வரை, பஞ்சாப் மாநிலம், ஜலந்தர் பக்வாராவில் நடைபெற்றது.
இதில், புதுச்சேரி மாநிலம் சார்பாக சிறுவர் பிரிவில் பங்கேற்ற ரக் ஷன்குமார், நிஷாந்த், ஹரிஷ் ராமன், பிரதீபன், மனோஜ், ரகாவ்காஜிஹா தீபன்மஞ்சினி ஆகியோர் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர்.
சிறுமியர் பிரிவில், திவ்யா ஸ்ரீ, சுவாதி, நிரோஷா, யாழினி, சாருமதி, பூஜா ஆகியோர் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். சிறுமியர் ஒற்றையர் பிரிவில், திவ்யா ஸ்ரீ, தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
சிறுவர் இரட்டையர் பிரிவில் பிரதீபன், மனோஜ் ஆகியோர் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றனர். பதக்கம் வென்ற வீரர்கள், பயிற்சியாளர் கரிகாலன், வரதராசு, மேலாளர்கள் தண்டபாணி, தேன்மொழி, ஒருங்கிணைபாளர் செல்வக்குமார், சங்க செயலாளர் தினேஷ்குமார் ஆகியோருடன் புதுச்சேரி திரும்பினர்.
பதக்கம் வென்ற வீரர்களை, புதுச்சேரி மாநில அமெச்சூர் டென்னிக்காய்ட் சங்க தலைவர் ராமு, துணை தலைவர் பச்சையப்பன், பா.ஜ., பிரமுகர் வெற்றிவேல், அகில இந்திய நடுவர் அருள்பிரகாசம் ஆகியோர் வாழ்த்தி, வரவேற்றார்.