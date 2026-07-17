மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய நேரு எம்.எல்.ஏ.,கோரிக்கை
மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய நேரு எம்.எல்.ஏ.,கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:45 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை மறு சீரமைப்பு செய்திட வேண்டும் என நேயம் மக்கள் கழகம், வலியுறுத்தி உள்ளது.
நேயம் மக்கள் கழக தலைவர் நேரு எம்.எல்.ஏ., கவர்னர், முதல்வர் உள்ளிட்டோருக்கு அனுப்பி உள்ள மனு விபரம்;
புதுச்சேரி கலை பண்பாட்டு துறையின் கீழ் செயல்படும் மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மாநிலத்தில் உள்ள கவிஞர்கள், மானிடவியல், இலக்கியம், பண்பாட்டு தளங்களை ஆய்வு செய்து, ஆவணப்படுத்துவதை முக்கிய இலக்காக கொண்டுள்ளது. அத்துடன், எம்.பில்., பி.எச்.டி. படிப்புகளையும் நடத்தி, ஆய்வாளர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி வந்தது.
இலக்கியம், மொழியியல், பண்பாட்டு இயல் என, மூன்று துறைகளை கொண்டுள்ள இந்நிறுவனத்தில் 12 பேராசிரியர்கள் பணியாற்றி வந்தனர். அனைவரும் ஓய்வு பெற்று விட்டதால் பி.எச்.டி மாணவர் சேர்க்கை முற்றிலும் தடைப்பட்டது. இதனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் பி.எச்.டி., படிப்பை எதிர்பார்த்து இருக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கு கடும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மொத்தமாக வெறும் 5 கடைநிலை ஊழியர்களுடன் இந்நிறுவனம் செயல்படுவது வருத்தமளிக்கிறது.
எனவே, தமிழின் தொன்மையும், வரலாற்றையும் பேணிக்காப்பதற்காக மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை மறுசீரமைப்பு செய்திட அரசு முன்வர வேண்டும். இல்லையென்றால், தமிழறிஞர்கள், தமிழ் பற்றாளர்கள் மற்றும் பொதுநல அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து போராட்டம் நடத்தப்படும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.