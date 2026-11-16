மதுபான விற்பனையில் குளறுபடிகள் பில், ஹொலோகிராம் ஸ்டிக்கர் இல்லை: தமிழகத்தை பின்பற்றும் புதுச்சேரி
மதுபான விற்பனையில் குளறுபடிகள் பில், ஹொலோகிராம் ஸ்டிக்கர் இல்லை: தமிழகத்தை பின்பற்றும் புதுச்சேரி
UPDATED : நவ 16, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:42 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானங்கள் பில் மற்றும் ஹொலோகிராம் இல்லாமல் பல்வேறு குளறுபடிகள் நடந்து வருகிறது.
புதுச்சேரி முழுதும் 540 மதுபான கடைகளும், சுற்றுலா பிரிவின் கீழ் ஓட்டல்களில் 100க்கும் மேற்பட்ட ரெஸ்டோ பார்களும், சாராயம், கள்ளுக்கடைகள் இயங்கி வருகிறது. அதில், கலால் துறை மூலம் மதுபானங்கள் மீது அடிப்படை வரி, கூடுதல் கலால் வரி, 20 சிறப்பு வரி வசூல் செய்யப்படுகிறது.
இதன் மூலம் ஆண்டிற்கு ரூ. 1733 கோடி வரி வருவாய் கிடைக்கிறது. ஆனால், புதுச்சேரியில் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு மதுபானம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது என்ற புள்ளிவிபரம் கலால் துறையிடம் இல்லை.
மதுபான டீலர்கள் தனியார் மதுபான தொழிற்சாலையில் மதுபானங்கள் வாங்குவதற்கு முன்பே, அதற்கான வரியை கலால் துறையில் செலுத்திவிட்டு அந்த ஆணையை கொண்டு தனியார் மதுபான ஆலையில் மதுபானங்கள் வாங்கி வருகின்றனர். மேலும், கடையில் விற்பனையாகும் மதுபானம் அரசுக்கு வரி செலுத்தியது என்பதை உறுதி செய்ய கலால் துறையின் ஹாலோகிராம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்படுகிறது.
கடந்த காலங்களில் போலி ஹாலோகிராம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியும், வரி செலுத்தியதிற்கான போலியான கலால் ஆணை பெற்று மதுபானங்களை விற்பனை செய்தும் மோசடி நடந்திருக்கிறது. தற்போது அதே நிலை தான் நிலவுகிறது. புதுச்சேரியில் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் கட்டாயம் பில் வழங்க வேண்டும். ஆனால் எந்த மதுபான கடையிலும் பில் வழங்குவது கிடையாது. இதனால், ஒவ்வொரு மதுபானத்திலும் ரூ. 2 முதல் 5 வரை கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர். அரசுக்கு வரி செலுத்தியதிற்கான ஹெலோகிராம் ஸ்டிக்கர் இல்லாமல் மதுபானம் விற்பனை நடக்கிறது. இதனால் வரி செலுத்தி விற்பனை நடக்கிறதா, வரி செலுத்தாமல் விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழக டாஸ்மாக் கடைகளில் ஒவ்வொரு மதுபானப் பாட்டில்கள் மீது உள்ள பார் கோடு ஸ்கேன் செய்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன் மூலம் மதுபான பாட்டில் விபரம், விலை, தயாரிப்பு நிறுவனம், விற்பனை பரிவர்த்தனை உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களும் கணினி மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. அந்த முறையை புதுச்சேரியிலும் பின்பற்றினால் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும்.