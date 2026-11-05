ஓமன் நாட்டில் சிக்கிய பெண்ணை மீட்க நடவடிக்கை: முதல்வருக்கு நன்றி
ஓமன் நாட்டில் சிக்கிய பெண்ணை மீட்க நடவடிக்கை: முதல்வருக்கு நன்றி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:58 AM
புதுச்சேரி: ஓமன் நாட்டில் சிக்கிய பெண்ணை புதுச்சேரிக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை மேற்கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமிக்கு அப்பெண், தனது மகளுடன் சென்று நன்றி தெரிவித்தார்.
புதுச்சேரி, திலாசுபேட்டையை சேர்ந்தவர் குப்பம்மாள், 49. இவர் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன் ஓமன் நாட்டிற்கு, வீட்டு வேலைக்காக சென்றிருந்தார். இந்நிலையில், குப்பம்மாள் வேலை செய்த வீட்டில் அவரை மனரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் கொடுமைப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதனால், பாதிக்கப்பட்ட குப்பம்மாள் புதுச்சேரியில் உள்ள தனது மகளை தொடர்பு கொண்டு, நடந்த சம்பவத்தை தெரிவித்து அழுதுள்ளார். இதையடுத்து, அவரது மகள் முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து, ஓமன் நாட்டில் சிக்கியுள்ள தனது தாயை புதுச்சேரிக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கோரிக்கை விடுத்தார். தொடர்ந்து, முதல்வர் ரங்கசாமி, மத்திய அரசு மூலம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையால், குப்பம்மாள் கடந்த 3 தினங்களுக்கு புதுச்சேரிக்கு வந்தடைந்தார்.
இந்நிலையில், ஓமன் நாட்டில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு வர நடவடிக்கை மேற்கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமியை சட்டசபை வளாகத்தில் குப்பம்மாள் நேற்று அவரது மகளுடன் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.