பைக்குகள் மோதல் ஒருவர் பலி; மூவர் காயம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:38 PM
பாகூர்: நோணாங்குப்பம் சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் பைக்குகள் மோதிக்கொண்டதில், கட்டுமான தொழிலாளி இறந்தார்.
வேல்ராம்பட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகன் மகன் ஜெகதீஷ் 29; கட்டுமான தொழிலாளி. இவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த தனது நண்பரான கட்டுமான தொழிலாளி முருகன் 34; என்பவரை அழைத்து கொண்டு, அபிஷேகப்பாக்கம் நோக்கி நேற்று (நவ.,5) இரவு பல்சர் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார். நோணாங்குப்பம் சுண்ணாம்பாறு மேம்பாலத்தில் சென்றபோது, எதிரே வாலிபர் ஒருவர் வேகமாக ஓட்டி வந்த யமாகா எம்.டி., பைக், பல்சர் மீது மோதியது.
இதில், ஜெகதீஷ், முருகன், யமாகா பைக்கை ஓட்டி வந்த கதிர்காமம் சிம்மரன் 21; அவருடன் வந்த சுனில் 21; ஆகியோர் படுகாயமடைந்தனர். அவர்கள் புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
அங்கு டாக்டர் பரிசோதித்து ஜெகதீஷ் இறந்து விட்டதாக கூறினர். மற்ற மூன்று பேருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
விபத்து குறித்து கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.