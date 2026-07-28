அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்ய முன்வந்தால் மட்டுமே இலாகா ஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் நீதி கிடைக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம் பேட்டி
அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்ய முன்வந்தால் மட்டுமே இலாகா ஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் நீதி கிடைக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம் பேட்டி
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 11:23 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 09:52 PM
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 11:23 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 09:52 PM
புதுச்சேரி:முதல்வர் தலைமையில் அனைத்து அமைச்சர்களும், கவர்னரை சந்தித்து இலாகா கொடுக்கவில்லை என்றால், நாங்கள் ராஜினாமா செய்துவிடுவோம் என்றால் மட்டுமே நீதி கிடைக்கும் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம் கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது;
புதுச்சேரியில் தேர்தல் முடிந்து, புதிய ஆட்சி வந்த 80 நாட்கள் ஆகிறது. முதல்வர் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அமைச்சர்களுக்கு தவணை முறையில் பதவி வழங்கப்பட்டது. ஆனால், இலாகா வழங்காததால், அவர்களால் எந்த பணியையும் செய்ய முடியாததோடு, சட்டசபையில் கூட உட்கார முடியாத சூழல் உள்ளது.
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு முதல்வர், இலாகா பட்டியலை கவர்னரிடம் கொடுத்திருப்பதாக தகவல் வருகிறது. இது பட்ஜெட் போடக்கூடிய காலகட்டம். பட்ஜெட் தொகை எவ்வளவு என அறிவித்து 20 நாட்களாகிறது. இன்னும் பட்ஜெட் போடுவதற்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை.
இலாகா ஒதுக்கீடு என்பது முதல்வருக்கு, அரசியல் சாசனம் வழங்கியுள்ள உரிமை. அதில், தலையிட உள்துறை அமைச்சகத்திற்கோ, கவர்னருக்கோ உரிமை இல்லை.
இதுகுறித்து முதல்வரிடம், நிருபர்கள் கேட்டதற்கு, கணக்கு தீர்க்க வேண்டிய நேரத்தில் கணக்கு தீர்க்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார். யாரை தீர்க்க போகிறார்கள் என முதல்வர் தெளிவுப்படுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால், பட்டியல் கோப்பை ஏன் நிறுத்தி வைத்துள்ளார் என்பதை கவர்னர் மக்களுக்கு தெளிவுப்படுத்த வேண்டும்.
இது சரியான முடிவல்ல. ஜனநாயகத்தை கேலிக்குத்தாக்குவதை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். எதிர்க்கட்சியான நாங்களும் அனுமதிக்க மாட்டோம்.
எனவே இனியும் தாமதிக்காமல் இன்று (நேற்று) மாலைக்குள் முதல்வர், கவர்னரை சந்தித்து பேச வேண்டும். அல்லது, கவர்னராவது, இலாகா பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் பெற்று தர வேண்டும். இல்லை என்றால், முதல்வர் தலைமையில் அனைத்து அமைச்சர்களும், கவர்னரை சந்தித்து இலாகா கொடுக்கவில்லை என்றால், நாங்கள் ராஜினாமா செய்துவிடுவோம் என்றால் மட்டுமே நீதி கிடைக்கும். அமைச்சர்களுக்கு இலாகா கிடைக்க, எதிர்க்கட்சியான தி.மு.க., போராட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருப்பது வருத்தம் அளிக்கிறது. இன்று (நேற்று) மாலைக்குள் இலாகா ஒதுக்காவிட்டால், எங்கள் கட்சி தலைமையுடன் ஆலோசித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
பேட்டியின்போது, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் செந்தில்குமார், கார்த்திகேயன், விக்னேஷ் ,ரமேஷ்ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.