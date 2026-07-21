சண்டையை விடுங்கள் சமரசத்திற்கு வாருங்கள்: ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் 'அட்வைஸ்'
சண்டையை விடுங்கள் சமரசத்திற்கு வாருங்கள்: ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் 'அட்வைஸ்'
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 11:14 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:40 PM
காரைக்கால்: புதுச்சேரியில் பல்வேறு பிரச்னைகள் உள்ள நிலையில் சண்டையை விட்டு சமரசத்திற்கு வாருங்கள் என ஆட்சியாளர்களுக்கு, எதிர்கட்சி தலைவர் நாஜிம் விடுத்துள்ள 'அட்வைஸ்' சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இதுகுறித்து அவரது சமூக வலைதள பதிவு வருமாறு:
புதுச்சேரியில், தேர்தல் முடிவு வெளியாகி 79 நாட்களாகியும், இன்னும் சபாநாயகர் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை. நேற்று முன்தினம் முதல்வர், கவர்னரை சந்திந்து அமைச்சர்களுக்கான இலாக பட்டியலை வழங்கியபோதிலும், கவர்னர் முடிவெடுக்கவில்லை.
எங்கள் கூட்டணியில் குழப்பத்தில் தான் உங்கள் ஆட்சி வந்தது என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள், அரசியல் சாசன சட்டப்படி இலாகாக்கள் ஒதுக்குவதற்காகன அதிகாரம் முதல்வருக்கு தான். இன்னும் இந்த சண்டை ஓயவில்லை என்றால் முதல்வர் மற்றும் கவர்னரிடம் பேசி தீர்க்க தி.மு.க., தயாராக உள்ளது.
மாநிலத்தில் குடிநீர் பிரச்னை, மின்சார பிரச்னை, நிர்வாக முடக்கம் இதற்கெல்லாம் முடிவு கட்டுங்கள். ஏற்கனவே தி.மு.க., சார்பில் 5 எம்.எல்.ஏ.,க்கள் போராட்டம் நடத்தியும் சபாநாயகர் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. எனவே மக்கள் பிரச்னையை விட்டுவிட்டு, அதிகார சண்டையில் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். உடனே, முடிவுக்கு வாருங்கள். நிர்வாகத்தை முடுக்கி விடுங்கள் கூறியுள்ளார்.
எதிர்கட்சி தலைவரின் இந்த விமர்சனம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.