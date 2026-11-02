நாட்டில் குழப்பத்தை உருவாக்க அவதுாறு பரப்பும் எதிர்க்கட்சிகள்: அமைச்சர் நமச்சிவாயம் குற்றச்சாட்டு
நாட்டில் குழப்பத்தை உருவாக்க அவதுாறு பரப்பும் எதிர்க்கட்சிகள்: அமைச்சர் நமச்சிவாயம் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 31, 2026 11:50 PM
ADDED : அக் 31, 2026 11:47 PM
நமச்சிவாயம் படம்
புதுச்சேரி: நாட்டில் எதிர்கட்சிகள் குழப்பத்தை உருவாக்க அவதுாறுகளை பரப்பி வருவதாக அமைச்சர் நமச்சிவாயம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பா.ஜ., தலைமை அலுவலகத்தில் அவர், கூறியதாவது:
புதுச்சேரியில் பா.ஜ., சார்பில் வரும் 3ம் தேதி புதிய பஸ் நிலையத்தில் அருகே தவறான பொய் பிரசாரத்தை பரப்பும் எதிர்க்கட்சிகளை கண்டித்து பேரணி நடைபெற உள்ளது.
மோடி பிரதமராக பதவியேற்ற பின், நாடு பல்வேறு வளர்ச்சிகளை பெற்று, பொருளாதாரத்தில் 4வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. பல்வேறு மாநிலங்களின் மேலவை தேர்தலில் பா.ஜ., வெற்றி பெற்று வருவதை பொருத்துக்கொள்ள முடியாத காங்., அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகள், புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி, சமூக வலைதளங்கள் மூலம் நாட்டில் குழப்பத்தை உருவாக்க பிரதமர் மீதும், நாட்டின் மீதும், தேர்தல் துறையின் மீதும் பல்வேறு அவதுாறுகளை பரப்பி வருகின்றனர்.
ராகுல் காங்., கட்சியை வழிநடத்துவதற்கு முன் 1,060 சட்டசபை உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். தற்போது, 663 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். பா.ஜ., பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் 1,800க்கும் உறுப்பினர்களை பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.
பா.ஜ., பெற்றுள்ள வெற்றி எளிதாக கிடைத்து விடவில்லை. பிரதமர் மோடி, கட்சியின் தலைவர்கள் இரவு பகல் பாராமல் அயராது பாடுபட்டு மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றனர்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., நடைமுறையை வைத்து எதையும் செய்துவிட முடியும், ஓட்டுகளை மாற்றிவிட முடியும் என்றால், கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பா.ஜ., வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தங்களின் சேவை, எதிர்கால திட்டங்களை சொல்லி ஓட்டு வாங்க முடியாத ராகுல் தேர்தல் ஆணையம், எஸ்.ஐ.ஆர்., மீது பழிபோட்டு தோல்வியை மறைக்க பார்க்கிறார்.
பா.ஜ., மக்களுக்கு சேவை செய்து ஆட்சிக்கு வர நினைக்குமே தவிர, குறுக்கு வழியில் ஆட்சிக்கு வராது’ என்றார்.
மாநில செய்தித் தொடர்பாளர் அருள்முருகன், மாநில ஊடகத்துறைத் தலைவர் நாகேஸ்வரன், மாநிலப் பொதுச் செயலாளர்கள் மோகன்குமார், லட்சுமிநாராயணன், துணைத் தலைவர் ரத்தினவேல் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.