பண்ருட்டி அருகே மூன்று வீடுகளில் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு
பண்ருட்டி அருகே மூன்று வீடுகளில் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:19 AM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே தீபாவளி அன்று மூன்று வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து 7 சவரன் நகை மற்றும் ரொக்க பணத்தை திருடிச் சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், பண்ருட்டி அடுத்த கோட்டலாம்பாக்கம், தென்றல் நகரை சேர்ந்தவர் மோகன். அரசு போக்குவரத்து கழக தற்காலிக கண்டக்டர். இவரது பக்கத்து வீட்டை சேர்ந்தவர் லோகநாதன், 30; கண்டரகோட்டை கிராமம், சாமி செட்டி தெருவை சேர்ந்த ராஜவர்மா, 38; மூவரும், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, கடந்த 7ம் தேதி மாலை வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றனர். இவர்களது 3 வீடுகளிலும் நள்ளிரவு நேரத்தில் மர்ம நபர்கள் வீட்டின் முன் பக்க கதவுகளை உடைத்து நகை மற்றும் பணத்தை திருடிச் சென்றனர்.
அதில், மோகன் வீட்டில் பீரோவில் வைத்திருந்த 22 கிராம் தங்க நகைகள் 90 கிராம் வெள்ளி கொலுசு களும், லோகநாதன் வீட்டில் ரொக்க பணம் ரூ. 7000, ராஜவர்மா வீட்டில் 29 கிராம் தங்க நகைகள் திருடு போனது. இதன் மொத்த மதிப்பு ரூ.7 லட்சம் ஆகும்.
புதுப்பேட்டை போலீசார் தனித்தனியே வழக்கு பதிந்து மர்ம ஆசாமிகளை தேடி வருகின்றனர்.