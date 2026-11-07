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வேல்ராம்பட்டு ஏரிக்கரையில் பனை விதை நடும் பணி

வேல்ராம்பட்டு ஏரிக்கரையில் பனை விதை நடும் பணி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM

ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM

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புதுச்சேரி: வேல்ராம்பட்டு ஏரிக்கரையில் 1 லட்சம் பனை விதை நடும் பணியில் தன்னார்வலர்கள் ஈடுபட்டனர்.

புதுச்சேரி மார்டின் குழுமம் மற்றும் பூரணாங்குப்பம் தனசுந்தரம்பாள் சாரிட்டபுள் சொசைட்டி ஆகியன இணைந்து புதுச்சேரியில் உள்ள ஏரி, ஆறு, குளம் பகுதியில் 1 லட்சம் பனை விதை நடவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அதன் ஒரு பகுதியாக வேல்ராம்பட்டு ஏரிக்கரையில் பனை விதை நடும் பணியை, உழவர்கரை நகராட்சி முன்னாள் ஆணையர் சுரேஷ்ராஜ் துவக்கி வைத்தார்.

தனசுந்தரம்பாள் சாரிட்டபுள் சொசைட்டி தலைவர் ஆனந்தன் வரவேற்றார். ஏரிக் கரையோரங்களில் 4 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பனை விதைகள் நடப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், மார்டின் குழுமம் மற்றும் தனசுந்தரம்பாள் சாரிட்டபுள் சொசைட்டி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

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