படுகையணை சீரமைக்காததை கண்டித்து பா.ம.க., போராட்டம்
படுகையணை சீரமைக்காததை கண்டித்து பா.ம.க., போராட்டம்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:42 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி பா.ம.க., சார்பில் சங்கராபரணி ஆற்றில் சேதமடைந்த படுகையணை சீரமைக்கப்படாததை கண்டித்து போராட்டம் நடந்தது.
புதுச்சேரி, பிள்ளையார்குப்பம் – செல்லிப்பட்டு இடையே சங்கராபரணி ஆற்றின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்ட படுகை அணை, கடந்த 2016ம் ஆண்டு சேதமடைந்தது. பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அதனை சீரமைக்காமல், மண் மூட்டைகளை மட்டும் அடுக்கி தற்காலிக நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
இதனால், கடந்த 2021ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பெய்த கனமழை மற்றும் வீடூர் அணை திறப்பால், சேதமடைந்து இருந்த அணையின் நடுப்பகுதி முற்றிலும் உடைந்தது.
படுகையணையை சீரமைக்கவும், புதிய படுகையணை கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனை கண்டித்து, புதுச்சேரி மாநில பா.ம.க., சார்பில் சேதமடைந்த படுகையணையில் மணல் மூட்டைகள் நிரப்பி அணைக்கட்டும் போராட்டம் நேற்று நடந்தது.
மாநில அமைப்பாளர் மதியழகன் தலைமை தாங்கினார். வன்னியர் சங்க மாநில தலைவர் வடிவேல், மாநில ஆலோசகர் கோபாலகிருஷ்ணன், மாநில நிர்வாகக்குழு தலைவர் கணபதி முன்னிலை வகித்தனர்.
மாநில இளைஞர் சங்க செயலாளர் ரமேஷ், மண்டல துணை அமைப்பாளர் சங்கர், மாநில தொழிற்சங்க தலைவர் ஜெயபாலன், உழவர் பேரியக்கத் தலைவர் ஆலயமணி, மாநில இளைஞர் சங்க செயலாளர் குணாநிதி தன்ராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.