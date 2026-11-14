புதுச்சேரியில் போலீசார் இரவு நேர ‘ஆபரேஷன் கவசம்’ ரோந்து பணி
புதுச்சேரியில் போலீசார் இரவு நேர ‘ஆபரேஷன் கவசம்’ ரோந்து பணி
UPDATED : நவ 14, 2026 12:22 AM
ADDED : நவ 14, 2026 12:22 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் இரவு நேரத்தில் போலீசார் ‘ஆபரேஷன் கவசம்’ என்ற சிறப்பு ரோந்துப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
புதுச்சேரியில் சட்டம் - ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கவும் குற்ற செயல்களை தடுத்திடவும் புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாகே, ஏனாம் பிராந்தியங்களில் இரவு 10:00 மணி முதல் நள்ளிரவு 1:00 மணி வரை 'ஆபரேஷன் கவசம்' என்ற பெயரில் பொது ரோந்து பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
இந்தச் சிறப்பு ரோந்துப் பணியை அந்தந்த பகுதிகளில் சீனியர் எஸ்.பி.க்கள்., எஸ்.பி.,க்கள் தலைமையேற்று வழிநடத்தி கண்காணிக்கின்றனர். இதன் மூலம் ரவுடிகள் உள்பட அனைத்து குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது.
இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையை அனைத்து பகுதி போலீஸ் ஸ்டேஷன், போக்குவரத்து போலீசார் கண்காணித்து திறம்பட செயல்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.