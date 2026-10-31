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மீனவ கிராம கடைகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனை

மீனவ கிராம கடைகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனை

UPDATED : அக் 31, 2026 12:07 AM

ADDED : அக் 31, 2026 12:07 AM

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UPDATED : அக் 31, 2026 12:07 AM ADDED : அக் 31, 2026 12:07 AM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கடலோர காவல் நிலையத்திற்குட்பட்ட மீனவ கிராமங்களில் உள்ள கடைகளில், கடலோர காவல் நிலைய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட ஹான்ஸ், பான் பராக், கூல்லீப் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என ஆய்வு செய்தனர். இதில், தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

தொடர்ந்து, கடை உரிமையாளர்களிடம் போதைப் பொருட்களை விற்பனை செய்யக்கூடாது என்றும், தடையை மீறி விற்பனை செய்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, போலீசார் எச்சரித்தனர்.

கடலோர மீனவ கிராமங்களில் போதைப் பொருட்கள் விற்பனையை தடுக்க தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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