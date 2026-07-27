பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டி வில்லியனுார் மோகித் கிங்ஸ் அணி சாம்பியன்
பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டி வில்லியனுார் மோகித் கிங்ஸ் அணி சாம்பியன்
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 02:37 AM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:35 AM
புதுச்சேரி: பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் 3வது சீசன் இறுதிப் போட் டியில், மாகே ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணியை 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, வில்லியனுார் மோஹித் கிங்ஸ் அணி 2வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
ஸ்ரீராம் கேபிடல் வழங்கும் பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக்கின் 3வது சீசன் துத்திப்பட்டு சீகெம் மைதானத்தில் நடந்து வந்தது.
நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு நடந்த இறுதிப் போட்டியில், வில்லியனுார் மோஹித் கிங்ஸ் அணியும், மாகே ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணியும் மோதின.
டாஸ் வென்ற மாகே அணி பந்து வீசியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த வில்லியனுார் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் முகுல் ராகவ், பானு ஆனந்த் தலா 41, ரன்கள் எடுத்து அவுட்டாகினர்.
அமன் கான் 11, ஹர்ஷ் வைஷ்ணவ் 3, பிரித்வி கண்ணா 6, சாஹில் சஞ்சிவ் 3, என அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். ஆகாஷ் புகழேந்தி 85 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். வில்லியனுார் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டு இழப்புக்கு 200 ரன்கள் எடுத்தது.
பின் களமிறங்கிய மாகே அணியின், தொடக்க ஆட்டக்காரர் லோகேஷ் 8, ராகவன் 43, ரன்களில் அவுட்டாகினர். பின் ரித்திக் சர்மா 10, சவுரவ் சந்தா 13, சாய் ஹரிராம் 12, என, அடுத்தடுத்து அவுட்டாகினர். கேப்டன் ராகவ் கோயல் 9 ரன்களில் அவுட்டானார். மாகே அணி 17.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 149 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
இதனால், வில்லியனுார் அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. வெற்றி பெற்ற வில்லியனுார் மோகித் கிங்ஸ் அணிக்கு ரவிக்குமார் எம்.எல்.ஏ., பரிசு வழங்கினார். ஆட்டநாயகன் விருது ஆகாஷ் புகழேந்தி வழங்கப்பட்டது.
பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் 3வது சீசனில் தொடர் நாயகன் விருது வில்லியனுார் அணியின் கேப்டன் அமன் கானுக்கு வழங்கப்பட்டது.