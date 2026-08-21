காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி பதக்கம்

ADDED : ஆக 15, 2026 06:10 PM
புதுச்சேரி: ஓய்வு பெற்ற எஸ்.பி., பாஸ்கரனுக்கு ஜனாதிபதி பதக்கத்தை முதல்வர் ரங்கசாமி வழங்கி, பாராட்டினார்.
புதுச்சேரி ஓய்வு பெற்ற எஸ்.பி., பாஸ்கரனுக்கு, அவரது பணியை பாராட்டி கடந்த 2025ம் ஆண்டு குடியரசு தினத்தில், ஜனாதிபதி காவல் பதக்கம் வழங்க அறிவிப்பு வெளியானது. அதன்படி நேற்று நடந்த சுதந்திர தினவிழாவில், முதல்வர் ரங்கசாமி, பாஸ்கரனுக்கு ஜனாதிபதி பதக்கத்தை வழங்கினார். அதேபோல், சிக்மா பாதுகாப்பு அலுவலக சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆனந்தன் சக்திவேல், போலீஸ் பயிற்சி பள்ளி சிறப்பு உதவி சப் இன்ஸ்பெக்டர் கோபதி ஆகியோருக்கும் ஜனாதிபதி பதக்கம் வழங்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, திருநள்ளாறு சிறப்புநிலை சப்இன்ஸ்பெக்டர் சார்லஸ் பீட்டர், கிழக்கு போக்குவரத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் சிறப்பு நிலை சப் இன்ஸ்பெக்டர் வேணுகோபால் ஆகியோருக்கு மிகச்சிறந்த பணிக்காக முதல்வரின் காவல் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது.
குற்ற ஆவண காப்பக, சிறப்பு நிலை சப்இன்ஸ்பெக்டர் மாரிமுத்து, ரவுடிகள் கட்டுபாட்டு பிரிவு சிறப்பு நிலை சப்இன்ஸ்பெக்டர் முரளி ஆகியோருக்கு சிறந்த பணிக்காக முதல்வரின் காவல் பதக்கங்களை முதல்வர் ரங்கசாமி வழங்கினார். இது தவிர 2027ம் ஆண்டிற்கான ஜனாதிபதி காவல் பதக்கத்திற்கு போக்குவரத்து சீனியர் எஸ்.பி., திவ்யா, போலீஸ் பயிற்சி பள்ளி எஸ்.பி., ரங்கநாதன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தலைமை செயலர் சரத் சவுகான் அறிவித்தார்.