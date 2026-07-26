பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி உரை: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஒலிபரப்பு
பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி உரை: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஒலிபரப்பு
UPDATED : ஜூலை 26, 2026 11:26 PM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM
புதுச்சேரி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி உரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது.
இந்திய அரசின் விக்சித் பார்த் திட்டத்தின் கீழ், எல்லைப்புற கிராமங்களுக்கு கல்விப் பயணம் மேற்கொண்ட இளைஞர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று காணொலி வாயிலாக கலந்துரையாடினார்.
இந்த காணொலி நிகழ்ச்சி, புதுச்சேரி கலெக்டர் அலுவலகம் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள தேசிய தகவல் மைய காணொலி அரங்கில் ஒலிபரப்பப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு கலெக்டர் குலோத்துங்கன் தலைமை தாங்கி, இத்திட்டத்தில் பங்கேற்ற புதுச்சேரி இளைஞர்கள், மை பாரத் மாவட்ட இளைஞர் அலுவலர் டிரவீன், உறுப்பினர் செயலாளர் ராஜூ ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது பிரதமர் எல்லைப்புற கிராம மக்களின் வாழ்க்கை முறை, கலாசாரம் மற்றும் வளர்ச்சியை இளைஞர்கள் நேரில் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை காணொலி வாயிலாக எடுத்துரைத்தார்.
வளர்ச்சியடைந்த கிராமங்களே விக்சித் பாரத் உருவாக்கத்தின் அடித்தளம் என்றும், நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என, பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார்.