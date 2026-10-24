ஆசை வார்த்தை கூறி பெண்ணை ஏமாற்றிய தனியார் தொலைக்காட்சி கேமராமேன் கைது
ஆசை வார்த்தை கூறி பெண்ணை ஏமாற்றிய தனியார் தொலைக்காட்சி கேமராமேன் கைது
UPDATED : அக் 23, 2026 01:58 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:54 AM
புதுச்சேரி: விவாகரத்து பெற்று மறுமணம் செய்யத் தயாரான பெண்ணை, மேட்ரிமோனியல் தளம் மூலம் ஏமாற்றி திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தைக் கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தனியார் தொலைக்காட்சி கேமராமேனை பெரியக்கடை போலீசார் அதிரடியாகக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
புதுச்சேரி நகர பகுதியில் 42 வயது பெண்மணி தனது குழந்தையுடன் வசித்து வருகிறார். கணவரைப் பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் அப்பெண், தனது மறுவாழ்விற்காக மேட்ரி மோனியல் வலைதளத்தில் வரன் தேடியுள்ளார்.
அப்போது திருச்சியில் உள்ள பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சி கேமராமேன் ஸ்ரீபன் 47, என்பவரின் சுயவிவரம் அவருக்குக் கிடைத்துள்ளது. தனது மனைவி இறந்துவிட்டதாகக் கூறி ஸ்ரீபனும் மறுமணம் செய்ய பெண் தேடிக்கொண்டிருந்ததால், இருவருக்கும் இடையே நட்பு மலர்ந்துள்ளது.
நாளடைவில் இந்தப் பழக்கம் தீவிரமாகி இருவரும் மனம்விட்டுப் பழகியுள்ளனர்.
புதிய வாழ்க்கைக்கான தேடலைத் தொடங்கிய அவர்கள், அடிக்கடி சந்தித்து நெருக்கமாக இருந்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, அப்பெண் தொடர்ச்சியாகத் திருமணப் பேச்சை எடுக்கும்போதெல்லாம் ஸ்ரீபன் ஏதோ ஒரு காரணத்தைச் சொல்லி அதைத் தள்ளிப்போட்டுக் கொண்டே வந்துள்ளார். ஸ்ரீபன், திடீரென அப்பெண்ணுடன் பேசுவதைத் முற்றிலுமாகத் துண்டித்ததுடன், அவரை மிரட்டவும் தொடங்கியுள்ளார்.
தன்னைத் திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தைகளைக் கூறி பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக ஸ்ரீபன் மீது அப்பெண்மணி பெரியக்கடை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்ட பெரியக்கடை போலீசார், கேமராமேன் ஸ்ரீபனைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.