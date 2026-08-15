/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ தேசிய சிலம்பம் போட்டி வென்றவர்களுக்கு பரிசு
ADDED : ஆக 13, 2026 03:41 AM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, பூரணாங்குப்பம் மாமல்லன் சிலம்பம் மற்றும் நாட்டுப்புறக்கலை வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் தேசிய அளவிலான சிலம்பம் போட்டி 2026 நடைபெற்றது.
பூரணாங்குப்பம் அம்மன் கோவில் திடலில் நடந்த சிலம்பம் போட்டியில், தமிழகம் உட்பட பல மாநிலங்களை சேர்ந்த சிலம்பம் வீரர், வீராங்கனைகள் பலரும் ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டு விளையாடினர்.
இந்த போட்டிக்கு, முன்னாள் சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் தலைமை தாங்கி, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினார்.
மாமல்லன் சிலம்பம் மற்றும் நாட்டுப்புறக்கலை வளர்ச்சி கழக தலைவர் பழனிவேல் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் சீனிவாசன், ஆலோசகர் வெற்றிவேல், ஆலய நிர்வாக அதிகாரி பாஸ்கரன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., பாஸ்கர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.