தேர்தல் பிரசாரம் செய்யக்கூடாது என நிரூபித்தால் எனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் அறிவிப்பு
தேர்தல் பிரசாரம் செய்யக்கூடாது என நிரூபித்தால் எனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் அறிவிப்பு
ADDED : செப் 29, 2026 04:11 PM
புதுச்சேரி: அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் தற்காலிக சபாநாயகர் தேர்தல் பிரசாரம் செய்யக்கூடாது என நிரூபித்தால் பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் என அ.தி.மு.க., மாநில செயலாளர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
இந்திய அரசியலமைப்பு தேர்தல் சம்பந்தமாக மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி சபாநாயகர் அல்லது தற்காலிக சபாநாயகர் தனது கட்சி வேட்பாளருக்கோ அல்லது கூட்டணி கட்சிக்கோ தேர்தல் பிரசாரம் செய்யக்கூடாது என தடை விதிக்கப்படவில்லை. ஆனால், அரசு வாகனம், அரசு ஊழியர்கள், அரசு அலுவலகம், அரசு இயந்திரத்தை தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது.
உச்சநீதிமன்ற வழங்கிய தீர்ப்பில் சபாநாயகர் ஒரு அரசியல் கட்சியால் முன்மொழியப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர். சபாநாயகர் அவைக்குள் மட்டுமே நடுநிலையாளராக செயல்பட வேண்டும். அவைக்கு வெளியே அவரது அரசியல் சார்புகள் மற்றும் தேர்தல் பிரசாரங்கள் மீது எந்த தடையும் இல்லை. முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி, தற்காலிக சபாநாயகர் பொறுப்பில் உள்ளவர் தேர்தல் பிரசாரம் செய்வது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கும், தேர்தல் சட்ட விதிமுறைகளையும் மீறிய செயல் எனவும், இதுசம்பந்தமாக என் மீதும் வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த் மீதும் சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்கிறார்.
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் படி, தற்காலிக சபாநாயகர் தேர்தல் பிரசாரம் செய்யக்கூடாது என நிரூபித்தால் எனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார். அப்படி இல்லையென்றால் அரசியலை விட்டுவிட நாராயணசாமி தயாரா.
எனது பெயருக்கு கலங்கம் ஏற்படுத்தும் விதத்தில் தொடர்ந்து பொய் கருத்துக்களை கூறிவரும் நாராயணசாமி மீது நீதிமன்றம் அவமதிப்பு வழக்கு தொடரும் நிலை ஏற்படும்.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தல் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான தேர்தல் அல்ல. இந்த தேர்தல் மூலம் தொகுதி வளம் பெறவும், படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைத்திட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் பெருகிட ஆளும் கட்சியின் சார்பில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள என்.ஆர்.காங்., வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டியது மக்களின் கடமையாகும். எனவே பொதுமக்கள் அசோக் ஆனந்திற்கு ‘ஜக்கு’ சின்னத்தில் ஓட்டு அளிக்க வேண்டும் என்றார்.