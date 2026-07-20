பேங்க் ஆப் பரோடா 119 வது நிறுவன நாள் புதுச்சேரி பிராந்தியம் கொண்டாட்டம்
பேங்க் ஆப் பரோடா 119 வது நிறுவன நாள் புதுச்சேரி பிராந்தியம் கொண்டாட்டம்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:44 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:42 PM
புதுச்சேரி: பேங் ஆப் பரோடாவின் 119வது நிறுவன நாள், புதுச்சேரி பிராந்தியம் பேங்க் ஆப் பரோடா சார்பில் ஆனந்தா இன் ஓட்டலில் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது.
இந்தியாவில் பேங்க் ஆப் பரோடாவுக்கு 8 ஆயிரத்து 848 கிளைகள் உள்ளன. நாட்டின் 2வது பெரிய பொதுத்துறை வங்கியாகவும், உலகளவில் கிளைகளை கொண்டு சிறப்பான சேவைகளை செய்து வருகிறது. இதனை கொண்டாடும் விதமாக வங்கியின் 119 வது நிறுவன நாள் விழா புதுச்சேரி ஆனந்தா இன் ஒட்டலில் நேற்று நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, பேங்க் ஆப் பரோடா புதுச்சேரி மண்டல மேலாளர் பிரவின்குமார் ராகுல் தலைமை தாங்கினார். கருணா சாகர் வரவேற்றார். துணை மண்டல மேலாளர் பிரகாஷ் முன்னிலை வகித்தார். விழாவில் பேங்க் ஆப் பரோடாவின் வங்கி ஊழியர்கள் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டனர். இதுகுறித்து மண்டல மேலாளர் பிரவின்குமா் ராகுல் கூறுகையில், ஒரு நுாற்றாண்டிற்கும் மேலாக, பல தலைமுறைகள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரத்தினால் பல மைல் கற்களை கடந்துள்ளோம். இதனை சாத்திய மாக்கிய எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், ஊழியர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம் என்றார்.
துணை மண்டல மேலாளர் பிரகாஷ் நன்றி கூறினார்.