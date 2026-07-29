தோட்டக்கலைதுறையில் மானியம் பெறும் விவசாயிகள் பட்டியல் வெளியீடு
தோட்டக்கலைதுறையில் மானியம் பெறும் விவசாயிகள் பட்டியல் வெளியீடு
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:19 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:01 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் தோட்டக்கலை பயிர்கள் சாகுபடி செய்த விவசாயிகளுக்கான சாகுபடிக்கு பிந்தைய மானியம் பெறும் விவசாயிகளின் பெயர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தோட்டக்கலை இணை இயக்குநர் அலுவலகம் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
புதுச்சேரி வேளாண் துறை, 2026-27 ம் ஆண்டிற்கான தோட்டக்கலை பயிர்கள் சாகுபடி செய்த விவசாயிகளுக்கு சாகுபடிக்கு பிந்தைய மானியமாக வழங்க திட்டமிடப்பட்டு, தைப்பட்டம் 2026ல் நாட்டு காய்கறிகள் சாகுபடி செய்த விவசாயிகளுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.12, 500, விதைகளை வாங்க விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீத மானியம் வங்கி கணக்கில் செலுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதற்காக, விவசாயிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, அந்த விண்ணப்பங்கள் வயல் ஆய்வு செய்த பின் மேற்கண்ட திட்டத்தில் சாகுபடி செய்த விவசாயிகளின் பெயர் பட்டியல், சமுதாய தணிக்கை செய்வதற்காக புதுச்சேரியில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட உழவர் உதவியகங்களின் அறிவிப்பு பலகையில் வரும் 3ம் தேதி வரை விவசாயிகளின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், புதுச்சேரி வேளாண் துறையின் இணையதளத்திலும் (https://agri.py.gov.in) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பட்டியலில் ஏதேனும் ஆட்சேபனை இருப்பின் வரும் 3ம் தேதிக்குள் புதுச்சேரி தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள கூடுதல் வேளாண் இயக்குநர்(தோட்டக்கலை) தாவரவியல் பூங்கா, அலுவலகத்தில் எழுத்து பூர்வமாக தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.