புதுச்சேரி காங்., கட்சியில் 12 மாவட்டங்கள் உதயம்

ADDED : அக் 16, 2026 01:19 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி பிரதேச காங்., கமிட்டியின் 6 மாவட்டங்கள், 12 மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, புதிய தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் காங்., கட்சி கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ், 6 மாவட்டங்களை, 12 மாவட்டங்களாக பிரித்து அதற்கான நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
அதன்படி, மண்ணாடிப்பட்டு, திருபுவனை தொகுதியை இணைத்து மண்ணாடிப்பட்டு மாவட்டம்; ஊசுடு, வில்லியனுார் தொகுதியை இணைத்து ஊசுடு மாவட்டம்; உழவர்கரை, கதிர்காமம், இந்திரா நகர் தொகுதிகளை இணைத்து இந்திரா நகர் மாவட்டம்;
தட்டாஞ்சாவடி, காமராஜ் நகர், லாஸ்பேட்டை தொகுதிகளை இணைத்து லாஸ்பேட்டை மாவட்டம்; காலாப்பட்டு, முத்தியால்பேட்டை, ராஜ்பவன் தொகுதிகளை இணைத்து முத்தியால்பேட்டை மாவட்டம்; உப்பளம், உருளையன்பேட்டை, நெல்லித்தோப்பு தொகுதிகளை இணைத்து உருளையன்பேட்டை மாவட்டம்;
முதலியார்பேட்டை, அரியாங்குப்பம், மணவெளி ஆகிய தொகுதிகளை இணைத்து அரியாங்குப்பம் மாவட்டம்; மங்கலம், நெட்டப்பாக்கம் தொகுதிகளை இணைத்து நெட்டப்பாக்கம் மாவட்டம்; ஏம்பலம், பாகூர் தொகுதிகளை இணைத்து பாகூர் மாவட்டம் என உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், நெடுங்காடு, திருநள்ளாறு, காரைக்கால்(வடக்கு), காரைக்கால் (தெற்கு), நிரவி டி.ஆர்.பட்டினம் தொகுதிகளை இணைத்து காரைக்கால் மாவட்டம்; மற்றும் மாஹே மாவட்டம்; ஏனாம் மாவட்டம் என, 12 மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிய மாவட்டங்களுக்கு தலைவர்களை தேர்வு செய்வதற்காக, அகில இந்திய காங்., பார்வையாளராக முன்னாள் மேலவை உறுப்பினர் நாராயணசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மாவட்டம் வாரியாக நாராயணசாமி சென்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி நிர்வாகிகளின் கருத்துகளை கேட்கிறார். மாவட்ட தலைவர்களுக்கான நேர்க்காணல் நாளை மறுநாள் 18ம் தேதி நடக்கிறது.