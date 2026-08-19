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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ரூ500 கோடியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவிப்பு

ரூ500 கோடியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவிப்பு

ரூ500 கோடியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவிப்பு

ADDED : ஆக 15, 2026 06:00 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:00 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் நேற்று நடந்த சுதந்திர தினவிழாவில் முதல்வர் ரங்கசாமி தேசிய கொடியேற்றி போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார்.

புதுச்சேரியில் நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா நேற்று கோலாகலமாக  கொண்டாடப்பட்டது. கடற்கரை சாலை காந்தி சிலை அருகில் நடந்த விழாவில் முதல்வர் ரங்கசாமி தேசிய கொடியேற்றி போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார். தொடர்ந்து, சிறப்பாக பணியாற்றிய போலீசார் மற்றும் அரசு பணியாளர்களுக்கு விருது, சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.

விழாவில் முதல்வர் ரங்கசாமி பேசியதாவது:

புதுச்சேரியில் தனி நபர் வருமானம் 3 லட்சத்து 6ஆயிரத்து, 119 ஆக உயர்ந்துள்ளது. காரைக்காலில் ரூ.16.63 கோடியில் 50 படுக்கைகள் கொண்ட அவரச சிகிச்சை பிரிவு கட்டப்பட்டு வருகிறது. ரூ.10.5 கோடி மதிப்பில், 30 படுக்கைகள் கொண்ட ஆயூஷ் மருத்துவமனை கட்டப்படுகிறது. 2025–26ம் ஆண்டிற்கான சுத்தம் மற்றும் பசுமை பள்ளி தர மதிப்பில் 13 அரசு பள்ளிகள் தேசிய அளவிலான அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளன. இந்தியாவில் முதன் முறையாக சிவப்பு ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு நலத்திட்டப் பயன்கள், டிஜிட்டல் பணப்பை மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

இந்திரா சதுக்கம் முதல் ராஜிவ் சதுக்கம் வரை ரூ.483.51 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேம்பாலம் அமைக்க மத்திய அரசின் மூலம் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய ரூ. 500 கோடியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுகப்படும்.  மேலும், மாநில அளவிலான கடல்வழி வாணிப பெருந்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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