வங்கியின் பணப்பரிவர்த்தனை முடக்கப்படவில்லை புதுச்சேரி கூட்டுறவு வங்கி மேலாண் இயக்குநர் விளக்கம்
வங்கியின் பணப்பரிவர்த்தனை முடக்கப்படவில்லை புதுச்சேரி கூட்டுறவு வங்கி மேலாண் இயக்குநர் விளக்கம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:29 PM
புதுச்சேரி: எங்களுடைய வங்கியின் பணப்பரிவர்த்தனை முடக்கப்படவில்லை. அது வேறு வங்கி என புதுச்சேரி மாநில கூட்டுறவு வங்கியின் மேலாண் இயக்குநர் வரலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார்.
புதுச்சேரி நேரு வீதியில் கூட்டுறவு நகர வங்கி செயல்பட்டு வருகின்றது. நேற்று (அக்.,21) வங்கிக்குள் நுழைந்த ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகள் குழு, அங்கு அதிரடி சோதனையில் இறங்கியது. வங்கியின் கணக்குப் புத்தகங்கள், வரவு-செலவு கணக்குகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நிதி நிலவரத்தை அலசி ஆராய்ந்த அதிகாரிகள், வங்கியின் தற்போதைய நிலை ஆபத்தான கட்டத்தில் இருப்பதை உறுதி செய்தனர்.
இதனையடுத்து, எந்தவிதமான புதிய ஆவணப் பரிமாற்றங்களும் செய்ய முடியாதவாறு வங்கியை முழுமையாக முடக்கி சீல் வைத்தனர். இது புதுச்சேரி மாநில கூட்டுறவு வங்கி என நினைத்து வாடிக்கையாளர்கள் அந்த வங்கிக்கு சென்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக புதுச்சேரி மாநில கூட்டுறவு வங்கி மேலாண் இயக்குநர் வரலட்சுமி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பு:
புதுச்சேரி கூட்டுறவு வங்கி பரிவர்த்தனை முடக்கம் என்று செய்தி வந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் புதுச்சேரி நகர கூட்டுறவு வங்கியில் நடந்துள்ளது. எங்களுடைய கூட்டுறவு வங்கியில் அது போன்ற ஒரு சம்பவம் நடக்கவில்லை. புதுச்சேரி மாநில கூட்டுறவு வங்கி 30 கிளைகளைக் கொண்ட வங்கி சரியான முறையில் ஆர்.பி.ஐ., வழிகாட்டுதல் மற்றும் சட்டத்திற்குட்பட்டு லாபத்தோடு இயங்கி வருகின்றது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏ.டி.எம் வசதி, ஆர்.டி.ஜி.எஸ்., என்.இ.எப்.டி வசதி உள்ளிட்ட அனைத்து சிறப்பான சேவையுடன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள், பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை. இவ்வாறு செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.