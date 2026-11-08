பிரான்ஸ் அரண்மனைக்கு சென்ற புதுச்சேரி ஆடைகள்

UPDATED : நவ 07, 2026 03:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:06 PM
ஒரு காலத்தில் புதுச்சேரியின் நெசவாளர்களது கைத்தறிகளில் உருவான பட்டாடைகள், சாதாரண மக்களின் ஆடைகளாக மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. கடல் கடந்து பிரான்ஸ் தேசத்தின் செல்வந்தர்கள், பிரபுக்கள் பயன்படுத்தும் ஆடம்பர ஆடைகளாகவும் உயர்ந்தன.
தங்கமும் வெள்ளியும் இழையோடிய அந்த ஆடைகளில் விலைமதிப்பற்ற கற்கள் பதிக்கப்பட்டு, பிரான்ஸ் பிரபுக்களின் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு மேலும் அழகு சேர்த்தன. அந்த அளவுக்கு ஐரோப்பியர்களின் ரசனையையும் தேவையையும் பூர்த்தி செய்யும் நெசவுத் தொழில் புதுச்சேரியில் செழித்திருந்தது.
இந்தப் பெருமைக்குப் பின்னால் பிரெஞ்சு ஆளுநர்களின் திட்டமிட்ட முயற்சிகளும், தமிழர்களின் கைத்தறிக் கைவினைத் திறனும் இணைந்திருந்தன. 1726 முதல் 1735 வரை புதுச்சேரியை ஆட்சி செய்த பிரெஞ்சு ஆளுநர் பியர் கிறிஸ்தோப் லெனுவார், 1735 முதல் 1741 வரை ஆட்சி செய்த பெனுவா துய்மா ஆகிய இருவரும் புதுச்சேரியில் துணி உற்பத்தியைப் பெருக்குவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டினர்.
கோயம்புத்துார், சேலம், மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்தும் பருத்தி புதுச்சேரிக்கு வந்தது. இப்படிப் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து மூலப்பொருட்கள் தடையின்றிக் கிடைத்ததால், புதுச்சேரியின் நெசவுத் தொழில் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்தது.
பருத்தி நுால் மட்டுமல்ல, பட்டுநுால் வணிகமும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. லாலாப் பேட்டையிலிருந்து அதிக அளவில் பட்டுநுால் புதுச்சேரிக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. ஒரு மவுண்ட் பட்டுநூல் 31 பகோடா என்ற விலையில் நெசவாளர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
அதற்கான தொகையை ஆறு மாதங்களுக்குள் செலுத்தும் வகையில் வணிகப் பரிவர்த்தனைகள் அமைந்திருந்தன. இங்குதான் புதுச்சேரியின் நெசவுத் தொழில் அடுத்த கட்டத்துக்குச் சென்றது. சாதாரணத் துணி உற்பத்தியுடன் நிறுத்திக்கொள்ளாமல், பிரான்ஸ் நாட்டின் செல்வந்தர்களும் பிரபுக்களும் விரும்பி அணியும் விலையுயர்ந்த ஆடைகளைப் புதுச்சேரியிலேயே தயாரிக்க பிரெஞ்சு நிர்வாகம் ஆணைகளைப் பிறப்பித்தது.
அதன்படி, தங்க நுால்கள் இழையோடிய ஆடம்பரத் துணிகள் புதுச்சேரியில் நெய்யப்பட்டன. இந்தத் துணிகள் பிரான்ஸ் நாட்டில் பத்து கெஜம் 18 பகோடா என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக வரலாற்றுக் குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
கற்பனை செய்து பாருங்கள்... ஒரு புறம் புதுச்சேரியின் நெசவாளர்கள் தறியில் நூல்களைப் பக்குவமாகக் கோர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மற்றொரு புறம், அந்தத் துணிகளில் தங்கமும் வெள்ளியும் மின்னும் வேலைப்பாடுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன.
சில துணிகளில் விலைமதிப்பற்ற கற்கள் பதிக்கப்பட்டு, அவை பிரான்ஸ் பிரபுக்களின் ஆடம்பர ஆடைகளாக மாறின.
இந்த ஆடைகளை நெய்வதற்குச் சாதாரண நூல்கள் போதாது. நெசவாளர்கள் இரட்டை நூல்களைப் பயன்படுத்தினர். துணிகளின் ஓரங்களில் பட்டு நுால்களால் அழகிய வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. ஆடைகளின் மேற்பகுதி, நடுப்பகுதி, கீழ்ப்பகுதி என ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஏற்றவாறு தனித்தனி வடிவமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன.இவை வெறும் துணிகளல்ல... பிரெஞ்சு உயர்குடியினரின் ரசனைக்கேற்ப உருவாக்கப்பட்ட கலைப்படைப்புகள்.
பிரான்ஸ் நாட்டில் காலத்துக்கு ஏற்ப மாறிக்கொண்டிருந்த ஆடை அலங்கார ரசனைகள் புதுச்சேரியின் நெசவுத் தொழிலிலும் புதிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின. பிரெஞ்சியர்களின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப பல்வேறு வடிவங்களிலும் வண்ணங்களிலும் துணிகள் உருவாக்கப்பட்டன.
குறிப்பாக, புதுச்சேரியின் பட்டுநெசவாளர்கள் அதிக அளவில் பட்டுத்துணிகளை உற்பத்தி செய்தனர். தங்களது பாரம்பரிய நெசவுத் திறனையும், பிரெஞ்சியர்கள் விரும்பிய புதிய வடிவமைப்புகளையும் இணைத்து ஆடைகளை உருவாக்கினர். தங்கம், வெள்ளி நுால்களைப் பயன்படுத்தி நெய்யப்பட்ட துணிகள் தனித்துவமான அழகைப் பெற்றன.
இப்படித்தான் தமிழர்களின் பாரம்பரிய நெசவுக் கலைக்கும் பிரெஞ்சியர்களின் ஆடை அலங்கார ரசனைக்கும் இடையே ஒரு புதிய கலவை உருவானது.
இன்று புதுச்சேரியின் வீதிகளில் நடக்கும்போது, அதன் பிரெஞ்சு கட்டடங்களையும் காலனிய வரலாற்றையும் பார்த்து வியக்கிறோம். ஆனால், பல நுாற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே இதே புதுச்சேரியின் நெசவாளர்கள் தங்களது கைத்தறிகளில் உருவாக்கிய ஆடைகள், கடல் கடந்து பிரான்ஸ் பிரபுக்களின் ஆடம்பர வாழ்க்கையில் இடம்பிடித்திருந்தன என்பது பலரும் அறியாத பெருமை.