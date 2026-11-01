புதுச்சேரி விடுதலை நாள் கவர்னர், முதல்வர் வாழ்த்து
புதுச்சேரி விடுதலை நாள் கவர்னர், முதல்வர் வாழ்த்து
ADDED : அக் 31, 2026 08:29 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி இன்று விடுதலை நாளையொட்டி, கவர்னர், முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் வாழ்த்து செய்தி;
விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில், சமத்துவம், சகோதரத்துவத்தை நிலை நிறுத்த வேண்டும். பிரதமர் வழிகாட்டுதலின்படி, விக்சித் பாரத் 2047 இலக்கை அடைய உறுதி ஏற்போம்.
முதல்வர் ரங்கசாமி வாழ்த்து செய்தியில், 1954ம் ஆண்டு நவம்பர் 1ம் தேதி, புதுச்சேரி, பிரெஞ்சு ஆட்சியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நாளாகும். தியாகிகளை நினைவு கூர்வது நம் கடமையாகும். இளைஞர்கள், பெண்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், முதியோர் முன்னிறுத்தி அனைவருடைய வளர்ச்சிக்கும் அரசு பாடுபடும்.
அதே போன்று, அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம், ராஜவேலு, மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ், சிவக்கொழுந்து உட்பட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.