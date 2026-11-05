புதுச்சேரி அரசு பல் மருத்துவ கல்லுாரியில் ரூ.8.84 கோடி கொள்ளை: சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை
புதுச்சேரி அரசு பல் மருத்துவ கல்லுாரியில் ரூ.8.84 கோடி கொள்ளை: சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 04, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:18 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரி வங்கி கணக்கிலிருந்து ரூ.8.84 கோடி பணம் கொள்ளை போனது தொடர்பாக, சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து கல்லுாரியின் 2 அறைகளுக்கு சீல் வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, கோரிமேட்டில் அரசு நிறுவனமான மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரி இயங்கி வருகிறது. இங்கு, பேராசிரியர்கள், டாக்டர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் உட்பட 200க்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றி வருகின்றனர். கூட்டுறவு சங்க மூலம் இயங்கி வரும் இக்கல்லுாரியில் ஊழியர்களுக்கு கடந்த 2 மாதமாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை.
தீபாவளி முன்னிட்டு 2 மாதத்திற்கான சம்பளம் வழங்க ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து ரூ. 8.16 கோடி அரசு கருவூலம் மூலம் பல் மருத்துவக் கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கு நேற்று முன்தினம் அனுப்பப்பட்டது. கல்லுாரி நிர்வாகத்தின் வங்கி கணக்கில் ஏற்கனவே இருந்த பணத்துடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.8.84 கோடி திடீரென கொள்ளை போனது.
இச்சம்பவம் மருத்துவ கல்லுாரி ஊழியர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கல்லுாரி ஊழியர்களின் சம்பளப் பணம் கொள்ளையானது குறித்து, கல்லுாரி டீன் கென்னடி பாபு கோரிமேடு சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
அதன் பேரில், சைபர் கிரைம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கீர்த்திவர்மன் மற்றும் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, மருத்துவக் கல்லுாரி வங்கி பணம் மாயமானது குறித்து நேற்று முன்தினம் இரவு 10:00 மணிக்கு தகவல் வந்தவுடன், உடனடியாகச் செயல்பாட்டில் இறங்கிய சைபர் போலீசார், டில்லியில் உள்ள வங்கியின் தலைமை அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொண்டு எச்சரித்தனர்.
பின், வங்கியின் நோடல் அதிகாரி உதவியுடன் விரைவாகச் செயல்பட்டதால், மாயமான ரூ.8.84 கோடியில் ரூ.40 லட்சத்தை உடனடியாக முடக்கம் செய்தனர்.
இதேபோன்று சென்னையிலும் சில இடங்களில் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதால், வங்கியின் சென்னை அலுவலகத்திலும் சைபர் கிரைம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக, மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ நிறுவனத்தின் நிர்வாகப் பிரிவில் செயல்பட்டு வந்த கணக்குச் சார்ந்த 2 அறைகளை போலீசார் பூட்டி சீல் வைத்துள்ளனர். அரசு நிறுவன ஊழியர்களின் ரூ.8.84 கோடி சம்பளப் பணம் கொள்ளையானது தொடர்பாக சைபர் கிரைம் போலீசார் பல கோணங்களில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.