ஏனாம்–மாகே பிராந்தியத்தில் புதுச்சேரி விடுதலை நாள் விழா
ஏனாம்–மாகே பிராந்தியத்தில் புதுச்சேரி விடுதலை நாள் விழா
UPDATED : நவ 01, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:49 PM
புதுச்சேரி: ஏனாம், மாகே பிராந்தியங்களில் புதுச்சேரி விடுதலை நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
மாகே பிராந்தியத்தில், தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் ராஜவேலு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார். இதில் மாகி எம்.எல்.ஏ., அசோக்குமார், மண்டல அதிகாரி அங்கிட் குமார் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
ஏனாமில் அரசு சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து, காவல்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு படைப்பிரிவினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார்.
இதையடுத்து, மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. விழாவில் ஏனாம் பிராந்திய நிர்வாக அதிகாரி சிவராஜ் மீனா மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அரசுச் செயலர் அனுப் தாகூர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.