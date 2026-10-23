புதுச்சேரி நபரிடம் ரூ.34 லட்சம் மோசடி: சைபர் கும்பல் கைவரிசை
புதுச்சேரி நபரிடம் ரூ.34 லட்சம் மோசடி: சைபர் கும்பல் கைவரிசை
UPDATED : அக் 23, 2026 01:40 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:36 AM
புதுச்சேரி: பங்கு சந்தை முதலீட்டு மோசடியில் சிக்கி புதுச்சேரி வாலிபர் 34 லட்சத்தை இழந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரியை அடுத்த புறநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார்,45. இவரது வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிற்கு அன்மையில் பங்குச்சந்தை முதலீட்டு வாய்ப்புகள் குறித்த ஒரு மர்ம லிங்க் வந்துள்ளது. அவர், அந்த லிங்கைத் திறந்தார். உடனடியாக அவர் கேப்பிட்டல் ஆப்பர்சுனிட்டி கம்யூனிட்டி என்ற வாட்ஸ் ஆப் குழுவில் இணைக்கப்பட்டார்.
அக்குழுவில் மர்ம நபர்கள், எக்ஸ்க்ளூசிவ் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் என்ற பெயரில் ஒரு பிரத்யேக செயலி மூலம் பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தினர்.
மேலும் அனன்யா சீனிவாசன் என்ற பெயரில் ஒரு நபர் செந்தில்குமாரைத் தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ் ஆப் மூலம் தொடர்புகொண்டுள்ளார். பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வர்த்தக உதவிகளைச் செய்து வந்துள்ளார்.
ஆரம்பத்தில் வெறும் ரூ. 10,000 மட்டும் முதலீடு செய்யச் சொல்லியுள்ளார். அவர் முதலீடு செய்த சிறிது நேரத்திலேயே, அந்தச் செயலியின் திரையில் பல மடங்கு லாபம் வந்துள்ளது. இதைகண்ட அவர் மர்ம நபர்கள் குறிப்பிட்ட வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணம் அனுப்பி வைத்துள்ளார். பல கட்டங்களாக அவர் செலுத்திய மொத்தத் தொகை ரூ. 34. 50 லட்சமாகும். பின் செந்தில்குமார், தான் ஈட்டிய லாபத்தையும், அசல் தொகையையும் தனது கணக்கிற்கு மாற்ற முயன்றுள்ளார்.
அப்போது பணத்தை எடுக்க வேண்டுமெனில் கூடுதல் பணம் செலுத்த வேண்டும் என மிரட்டல் வந்துள்ளது. அப்போதுதான், தான் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
இது குறித்து செந்தில்குமார் புகாரின் பேரில் புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் கீர்த்திவர்மன் மற்றும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, மர்ம நபர்களை தேடிவருகின்றனர்.