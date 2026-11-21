புதுச்சேரி நபரிடம் ரூ.8.54 லட்சம் மோசடி சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை
புதுச்சேரி நபரிடம் ரூ.8.54 லட்சம் மோசடி சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை
UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:17 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி நபரிடம் டிஜிட்டல் அரஸ்ட் எனக் கூறி, ரூ.8.54 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
தட்டாஞ்சாவடியை சேர்ந்த நபரை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர் தான் தொலைதொடர்பு துறை அதிகாரி என, கூறி, உங்களது ஆதார் எண் சட்டவிரோத வங்கி கணக்கு ஒன்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
பின் அந்த நபர் பெங்களூருவை சேர்ந்த சைபர் கிரைம் போலீஸ் அதிகாரி என கூறி மற்றொரு நபரிடம் பேச வைத்தார். தொடர்ந்து அவரை, டிஜிட்டல் முறையில் கைது செய்து உள்ளதாக கூறினர்.
மேலும் சர்வதேச குற்ற செயல்களில் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து மிரட்டினர். விசாரணை மற்றும் சரிபார்ப்பு என்ற பெயரில் 8 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 47 ரூபாயை அவர்களின் வங்க கணக்கிற்கு மாற்ற கூறியுள்ளனர்.
அவரும் அவர்கள் கூறிய வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பியுள்ளார். பின்னர் தான் ஏமாற்றப்பட்டத்தை உணர்ந்த அவர் புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.