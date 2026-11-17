புகையிலை இல்லா பகுதியாக புதுச்சேரி மிஷன் வீதி... விதிமீறினால் 7 ஆண்டு சிறை, ரூ.1 லட்சம் அபராதம்
புகையிலை இல்லா பகுதியாக புதுச்சேரி மிஷன் வீதி... விதிமீறினால் 7 ஆண்டு சிறை, ரூ.1 லட்சம் அபராதம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:42 AM
ADDED : நவ 16, 2026 09:05 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியின் இதயப்பகுதியும், எப்போதும் மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த வணிக வீதியுமான மிஷன் வீதி, இனி புகையிலை இல்லா பகுதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தை புகையிலை பயன்பாட்டிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் நோக்கில், புதுச்சேரி மாநில புகையிலை கட்டுப்பாட்டு மையம் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, கல்வி நிலையங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அடுத்தகட்டமாக, மிஷன் வீதியில் புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனைக்கு முற்றிலுமாகத் தடை விதித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் எச்சரிக்கை அறிவிப்புப் பலகைகளும் அந்த வீதியில் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
மிஷன் வீதியில் உள்ள எந்தவொரு கடையிலும் புகையிலைப் பொருட்களை விற்பனை செய்யக் கூடாது என வியாபாரிகளுக்குக் கறாரான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
தடையை மீறி புகையிலைப் பொருட்களை விற்பனை செய்வோர் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். விதிமீறலில் ஈடுபடுவோருக்கு 7 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும், ரூ.1 லட்சம் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படும் என அந்த அறிவிப்புப் பலகையில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடையை மீறி ரகசியமாகப் புகையிலைப் பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்கள் குறித்துப் பொதுமக்கள் உடனடியாகப் புகார் அளிக்க ஏதுவாக, சிறப்புப் புகார் எண்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. சமூக நலன் கருதி பொதுமக்கள் இதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனப் புகையிலை கட்டுப்பாட்டு மையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
புதுச்சேரியின் அடையாளங்களில் ஒன்றான மிஷன் வீதி, இனி புகையில்லா சுகாதார வீதியாக மாறியிருப்பதைப் மக்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.