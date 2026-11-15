வீடியோ காலில் நடிகர் சந்தானம் உற்சாகத்தில் புதுச்சேரி போலீஸ்
வீடியோ காலில் நடிகர் சந்தானம் உற்சாகத்தில் புதுச்சேரி போலீஸ்
UPDATED : நவ 14, 2026 08:11 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:06 PM
புதுச்சேரி காவல் துறையினரின் அவசர கால மருத்துவத் தேவைக்காக, நடிகர் சந்தானம் தலைமை ரசிகர் மன்றம் சார்பில், போலீஸ் ஸ்டேஷன்களுக்கு முதலுதவிப் பெட்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளனர்.
இதன் முதல்கட்டமாக, லாஸ்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முதலுதவிப் பெட்டி வழங்கும் நிகழ்வு நடந்தது. நிகழ்ச்சி துவங்க சில நிமிடங்களுக்கு முன், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியின் மொபைல் திரையில் வீடியோ காலில் சர்ப்ரைஸாக தோன்றினார் காமெடி கிங் நடிகர் சந்தானம்.
திரையில் சந்தானத்தைப் பார்த்ததுமே ஸ்டேஷனில் இருந்த அனைத்து போலீசாரின் முகத்தில் பிரகாசம். இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுருகனிடம் உற்சாகமாகப் பேசிய சந்தானம், மக்களுக்காக நீங்க தான் சார் இரவு, பகல் பார்க்காம கஷ்டப்படுறீங்க.
அதனால தான் எங்க ரசிகர்கள் இந்த முதலுதவிப் பெட்டியைக் கொடுக்குறாங்க. இதை ஏற்பாடு செஞ்ச ரசிகர்களுக்கும், ஓயாம கடமையாற்றுற உங்களுக்கும் நன்றி சார்.
அடுத்த தடவை புதுச்சேரிக்கு வரும்போது நிச்சயம் உங்களையெல்லாம் நேர்ல வந்து பார்க்குறேன் என்று அன்பாகப் பேசினார். இதைக் கேட்டு நெகிழ்ந்துபோன இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுருகனும், உங்களோட இந்தச் சமூக சேவை பெருசா தொடரணும் என்று வாழ்த்தினார்.
அப்புறம் என்ன... அங்கே இருந்த மத்த போலீசாரும், என்ன.. நடிகர் சந்தானம் பேசுறாரா என்று ஆர்வமாக ஓடி வந்து மொபைலை எட்டிப் பார்த்து, ‘‘ரொம்ப நன்றி சார்’’ என்று கோரஸாகக் குரல் கொடுக்க, ஸ்டேஷனே கலகலப்பாக மாறியது.