போலி ஆன்லைன் கடன் செயலிகள் புதுச்சேரி காவல் துறை எச்சரிக்கை
போலி ஆன்லைன் கடன் செயலிகள் புதுச்சேரி காவல் துறை எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 18, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 18, 2026 12:37 AM
புதுச்சேரி: ஆன்லைன், சமூக வலைதளங்கள், எஸ்.எம்.எஸ்., வாயிலாகப் பரப்பப்படும் போலியான உடனடி கடன் செயலிகள் குறித்து பொதுமக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு புதுச்சேரி காவல் துறையின் சைபர் குற்றப்பிரிவு எச்சரித்துள்ளது.
புதுச்சேரி காவல் துறை சைபர் குற்றப்பிரிவு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
அவசரப் பணத் தேவையில் உள்ளவர்களைக் குறிவைத்து, குறைந்த ஆவணங்களுடன் உடனடியாக கடன் தருவதாகக் கூறி ஏமாற்றும் போலி கடன் செயலிகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதன் மூலம் பண மோசடி, ஆபாச மார்பிங் புகைப்படங்களை அனுப்பி மிரட்டுதல் மற்றும் தொடர் பணம் பறித்தல் சம்பவங்கள் நடக்கின்றன.
கடன் வழங்கும் செயலிகள், ரிசர்வ் வங்கியின் ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்ட வங்கிகள் அல்லது வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் மூலமாகவே இயங்க வேண்டும். எனவே, பொதுமக்கள் www.rbi.org.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கடன் செயலிகளின் பட்டியலைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
வாட்ஸ் ஆப், டெலிகிராம், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்றவற்றில் வரும் தெரியாத ஏ.பி.கே., இணைப்புகள் மூலம் செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடாது. கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஒரு செயலி இடம்பெற்றிருந்தாலும், அது ரிசர்வ் வங்கியின் அங்கீகாரம் பெற்றது என்பதற்கு முழுமையான உத்தரவாதம் இல்லை. தனியாகச் சரிபார்ப்பது அவசியம். மொபைல்போனில் உள்ள தொடர்பு எண்கள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் மற்றும் அழைப்பு விவரங்களை அணுக அனுமதி கேட்கும் கடன் செயலிகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஆர்பிஐ விதிகளின்படி, கடன் செயலிகள் வாடிக்கையாளர்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களை அணுக அனுமதி கிடையாது. மோசடி செய்பவர்கள், தாங்கள் கடன் வழங்கும் பணத்தை வேறொரு நபரிடம் ஏமாற்றிய சைபர் மோசடிப் பணத்தில் இருந்து கடன் வாங்கியவரின் கணக்கிற்கு நேரடியாக அனுப்பலாம். இதனால், பாதிக்கப்பட்டவர் காவல் துறையில் புகார் அளிக்கும் போது, கடன் வாங்கிய நபரின் வங்கிக் கணக்கும் சைபர் குற்றப் பரிவர்த்தனையுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதி முடக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. 5 நிமிடத்தில் கடன், சிபில் பரிசோதனை இல்லை போன்ற கவர்ச்சிகரமான போலி விளம்பரங்களை நம்ப வேண்டாம். ஏற்கனவே போலி செயலிகளில் சிக்கி மிரட்டலுக்கு உள்ளானால், பயந்து கூடுதல் பணம் செலுத்த வேண்டாம். மிரட்டல் குறுஞ்செய்திகள், பணப் பரிவர்த்தனை விவரங்கள், ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் போன்ற ஆதாரங்களை அழிக்காமல் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.இவ்வாறு செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.