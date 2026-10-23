புதுச்சேரி காசநோய் இல்லா பிரதேசம்: முதல்வர் ரங்கசாமி நம்பிக்கை
புதுச்சேரி காசநோய் இல்லா பிரதேசம்: முதல்வர் ரங்கசாமி நம்பிக்கை
UPDATED : செப் 24, 2026 05:49 PM
ADDED : செப் 24, 2026 05:41 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியை வரும் 203ம் ஆண்டுக்குள் காசநோய் இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற முடியும் என, முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
ஜிப்மரில் நடந்த காசநோய் குறித்த தேசிய மாநாட்டில் அவர், பேசியதாவது:
காசநோயை முழுமையாக நீக்க மத்திய அரசுடன் புதுச்சேரி அரசு இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் 28 லட்சம் பேர் காசநோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். காசநோய் ஒழிப்பு மத்திய அரசின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. புதுச்சேரியில், காசநோய் பாதிப்பு, கடந்த 2015ம் ஆண்டு முதல் 2021ம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில், கணிசமாக குறைந்துள்ளது.
மாநிலத்தில், உள்ள 148 கிராமங்களில், 36 கிராமங்கள் ஏற்கனவே காசநோய் இல்லாத கிராமங்களாக மாறியுள்ளது. கிராமங்களை எதிர்காலத்தில், காசநோய் இல்லாத கிராமங்களாக மாற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
புதுச்சேரியை வரும் 2030ம் ஆண்டுக்குள் காசநோய் இல்லாத பிரதேசமாக்க முடியும். காசநோய் கட்டுப்பாட்டில் ஊட்டசத்து, பங்கு முக்கியமானது. காசநேயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது.
தன்னார்வ அமைப்புகள் மூலம் ஊட்டசத்து உணவுகள் வழங்கப்படுகிறது. இந்நோய் பரவும் விதம் மற்றும் தடுப்பது குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
சுகாதார சேவைகள் வழங்குவதிலும், பொது சுகாதார திட்டங்களுக்கும் ஜிப்மர் தொடர்ந்து முக்கிய பங்காற்றுகிறது' என்றார்.