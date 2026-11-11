புதுச்சேரியில் காங்., கட்சியே இல்லாத நிலை உருவாகும்: அமைச்சர் நமச்சிவாயம் சாபம்
புதுச்சேரியில் காங்., கட்சியே இல்லாத நிலை உருவாகும்: அமைச்சர் நமச்சிவாயம் சாபம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:54 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் காங்., கட்சியே இல்லாத நிலை உருவாகும் என, அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர், கூறியதாவது:
பிரதமர் மோடி பதவியேற்ற பின் நாட்டில் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதனை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத எதிர்க்கட்சியினர் ஆட்சியின் மீதும், பிரதமர் மீதும் பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களை பரப்பி வருகின்றனர்.
நாட்டில் இதுவரை 11 முறை எஸ்.ஐ.ஆர் திருத்தப்பணி நடந்துள்ளது. அதில், 10 முறை காங்., ஆட்சி காலத்தில் தான் நடந்தது. அப்படி என்றால், 50 ஆண்டு காலம் ஆட்சியில் இருந்த காங்., கட்சி ஓட்டு திருட்டை வைத்துத்தான் ஆட்சியில் இருந்தார்களா என்பதை மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும்.
பங்களாதேஷ் உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள், இறந்தவர்கள், குடிபெயர்ந்தவர்கள் குறித்து திருத்தம் செய்யத்தான் எஸ்.ஐ.ஆர் பணி நடந்ததே தவிர எந்த இடத்திலும் யாருடைய ஓட்டும் திருடப்படவில்லை.
புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் முன்விரோதம் காரணமாக அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடந்தே தவிர சட்டம் ஒழுங்கு கட்டுக்குள் தான் உள்ளது.
புதுச்சேரியில் மின்சார டிரான்ஸ்பார்மர், மின் கம்பிகள் உள்ளிட்டவை பல ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்டவை. அதனை மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசு 60 சதவீதம், மாநில அரசு 40 சதவீதம் என ரூ.134 கோடி நிதியில் பல்வேறு பணிகள் நடந்து வருகிறது. வீடுகளில் 3 கிலோவாட் சூரிய மின்சக்தி தகடுகளை பொறுத்திக் கொள்ள அரசு மானியம் கொடுக்கிறது.
கடந்த 2016ல் 15 எம்.எல்.ஏ.,க்களாக இருந்த காங்., 2021ல் 2 ஆகவும், தற்போது ஒன்றாகவும் குறைந்துள்ளது. ஆகவே, முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி தொடர்ந்து அரசை குறைசொல்லி வந்தால் புதுச்சேரியில் காங்., கட்சியே இல்லாத நிலை உருவாகும்’ என்றார்.