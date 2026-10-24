‘இன்ஸ்டா’ காதலி கலெக்டர் கனவுக்காக ரூ. 3.72 லட்சம் ஏமாந்த புதுச்சேரி வாலிபர்
‘இன்ஸ்டா’ காதலி கலெக்டர் கனவுக்காக ரூ. 3.72 லட்சம் ஏமாந்த புதுச்சேரி வாலிபர்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:36 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:34 PM
புதுச்சேரி: பெண் என கூறி இன்ஸ்ட்ராகிராம் மூலம் பழகி புதுச்சேரி இளைஞரிடம் ரூ 3.72 லட்சம் ஏமாற்றிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி நகர பகுதியை சேர்ந்தவர் சக்திவேல், 36. கார்பெண்டராக வேலை செய்துவரும் இவருக்கு, கடந்த 2025 அக்., 25ம் தேதி இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பெண் ஒருவர் அறிமுகம் கிடைத்தது. அந்த அறிமுகம், நாளடைவில் நெருக்கமான பேச்சாக மாறியது.
தொடர்ந்து பேசியதில், இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்தது. நான் கலெக்டர் தேர்வுக்குப் படிக்கப் போகிறேன். என் லட்சியத்தை அடைய எனக்குப் பண உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அப்பெண் கேட்டார். காதலியின் கனவுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சக்திவேலும் பணம் அனுப்பத் தொடங்கினார்.
தனது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து கூகுள் பே மூலம் பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பணத்தை அனுப்பி வைத்தார். முதலில் சிறிய தொகையாகத் தொடங்கிய பணப் பரிமாற்றம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்தது. காதலியின் எதிர்காலத்துக்காகச் செய்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையில், தான் உழைத்துச் சம்பாதித்த பணத்தை அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் சக்திவேல்.
நாட்கள் கடந்தன... மாதங்கள் ஓடின...இப்படியே பல்வேறு தவணைகளில் அனுப்பப்பட்ட தொகை, கடைசியில் ரூ. 3 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 440 ஆக உயர்ந்தது.
ஒரு கட்டத்தில் சக்திவேலுக்குச் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, பணம் அனுப்பப்பட்ட தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு விசாரிக்கத் தொடங்கினார்.
அப்போது தான், இத்தனை நாட்களாக அவர் நம்பியிருந்த காதலியின் உண்மை முகம் வெளிப்படத் தொடங்கியது. இன்ஸ்டாகிராமில் பெண்ணாக அறிமுகமாகி காதலியாக பேசியவர் பெண்ணே அல்ல; ஈரோட்டைச் சேர்ந்த சரவணன் என்ற ஆண் என்பது தெரிய வந்ததும் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இந்த மோசடியில், தாரணி, சந்திரசேகர், சிபி, ஆதித்தயா பிரபு, திலிப்குமார், சஸ்மிதா உள்ளிட்ட பல்வேறு நபர்களின் கூகுள் பே எண்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த சக்திவேல், டி.நகர் போலீசார் புகார் அளித்தார்.
இதன் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ள டி. நகர் போலீசார் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த சரவணன் மற்றும் இந்த மோசடியில் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் நபர்கள் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.