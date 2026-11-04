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புதுச்சேரியில் வாலிபர் வெட்டிக்கொலை: முன்விரோதத்தால் நடந்ததா என விசாரணை

புதுச்சேரியில் வாலிபர் வெட்டிக்கொலை: முன்விரோதத்தால் நடந்ததா என விசாரணை

ADDED : நவ 03, 2026 03:29 PM

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ADDED : நவ 03, 2026 03:29 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் வாலிபர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

புதுச்சேரி ரோடியர்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பந்தகால் ஆறுமுகம் மகன் தமிழ்செல்வன், 33; இவரது மனைவி சுயம்பு, 28; ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. இரண்டாவதாக சுயம்பு கர்பணியாக உள்ள நிலையில் மனைவி, மகள் கடந்தவாரம் பிரான்ஸ் நாட்டுக் சென்றுள்ளனர்.

தமிழ்ச்செல்வன் நேற்று இரவு நண்பர்களுடன் மது அருந்துவிட்டு, வானரப்பேட்டை நேதாஜி நகரில் உள்ள அவரது மாமியர் வீட்டுக்கு இரவு 10 மணி அளவில் கல்லறை வீதியில் ஸ்கூட்டரில் சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பல் தமிழ்ச்செல்வனை வழிமறித்து, சரமாரியாக முகத்தில் வெட்டினர். இதில் படுகாயமடைந்த தமிழ்ச்செல்வன் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடித்து பரிதாபமாக இறந்தார்.

கொலை சம்பவம் நடந்த இடத்தில் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடினர். இதனால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவியதை அடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த முதலியார் பேட்டை போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தி கூட்டத்தைக் கலைத்தனர்.

தொடர்ந்து, முதலியார்பேட்டை போலீசார் தமிழ்ச்செல்வனின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவ இடத்தில் சீனியர் எஸ்.பி., கலைவாணன், எஸ்.பி.,க்கள் ஜிந்தா கோதண்டராமன், வம்சீத ரெட்டி விசாரணை நடத்தினர்.

மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து முதலியார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, தப்பி ஓடிய 5 பேரையும் தேடி வருகின்றனர்.

முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை நடந்ததா என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முன்விரோதம் காரணமா ?


பிரபல ரவுடி அந்தோணியோடு மைத்துனர், ஆனால் இவர் அந்தோணியின் பெயர் கூறி எந்த குற்றவ சம்பவத்திலும் ஈடுபட்டதில்லை . இவர் அந்தபகுதியில் வட்டி தொழில் செய்து வருகிறார், இவர் அப்பகுதியில் உள்ள ஸ்பா நடத்துபவர்களுடன் தகராறு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் தான் கொலை நடந்தா என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
போலீஸ் மீது ரவுடிகளுக்கு பயமில்லை.
புதுச்சேரி போலீசார் மீது ரவுடிகளுக்கு சுத்தமாக பயம் இல்லை. முன்பு கொலை சம்பவம் நடந்ததால் குற்றம் சம்பவத்தில் ஈடுபடுவர்கள் மீது போலீசார் கடுமான முறையில் விசாரணை இருக்கும், தற்போது நடக்கும் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுவர்கள் மீது போலீசார் எவ்வித கடும்நடவடிக்கையும் எடுப்பதாக தெரிவில்லை. இதனால் போலீசார் மீது ரவுடிகளுக்கு துளியும் பயமில்லாமல் தொடர் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.



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