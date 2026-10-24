‘ரீல்ஸ்’ வெளியிட்டதால் புதுமாப்பிளை கொலை: போலீசார் விசாரணையில் ‘பகீர்’
‘ரீல்ஸ்’ வெளியிட்டதால் புதுமாப்பிளை கொலை: போலீசார் விசாரணையில் ‘பகீர்’
UPDATED : அக் 20, 2026 08:10 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:06 PM
அரியாங்குப்பம்: சமூக வலைதளத்தில் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட ஆத்திரத்தில் புதுமாப்பிளை கொலை செய்ததாக கைதான குற்றவாளிகள் போலீசில் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர்.
கடலுார் மாவட்டம், ரெட்டிச்சாவடி அருகில் உள்ள கரிக்கன் நகரை சேர்ந்தவர் கோவிந்தன் மகன் பிரவின்குமார், 27; டைல்ஸ் பதிக்கும் வேலை செய்த இவர், வாணரப்பேட்டையை சேர்ந்த ரவுடியான பாம் ரவி கொலை வழக்கில் கைதாகி விடுதலை செய்யப்பட்டவர்.
கடந்த 16ம் தேதி பைக்கில் வந்த போது, அபிேஷகப்பாக்கத்தில் காரில் வந்த கும்பலால், சரமாரியாக வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இது தொடர்பாக தவளக்குப்பம் போலீசார், வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த வழக்கில் புதுச்சேரியை சேர்ந்த சிவா (எ) ஏகாம்பரம்,31; கிேஷார், 22; புகழ், 23; விஜி,31; வெங்கடேசன்,22; சிவா (எ) சிவக்குமார்,22; ஆகிய 6 பேரை தனிப்படை போலீசார் கடந்த 17ம் தேதி, வில்லியனுார் அருகே கைது செய்தனர்.
கைதான குற்றவாளிகள் போலீசாரிடம் அளித்த வாக்கு மூலத்தில் கூறியதாவது;
முதலியார்பேட்டை அடுத்த வாணரப்பேட்டையை சேர்ந்த பிரபல ரவுடியான பாம் ரவி, கடந்த 2021ம் ஆண்டு, கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த கொலை வழக்கில் கைதான, பிரவின்குமார், பாம் ரவியின் கூட்டாளியான வால் வினோத்தை வெறுப்பேற்றும் வகையில், சமூக வலை தளத்தில் கிண்டல் செய்து பதிவிட்டுள்ளார்.
ஒவ்வொரு முறையும், சினிமா காட்சிகளை போல, நான் நன்றாக இருக்கிறேன், நீங்கள் தான் வீணா போவீர்கள் என, ரீல்ஸ் வெளியிடுவதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார்.
தொடர்ந்து, எங்களுடன் பிரச்னை செய்து வந்ததால், எங்களுக்கு தொல்லையாக மாறிவிடுவார் என, முன்கூட்டியே நாங்கள் கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டி, பிரவின்குமாரை, கொலை செய்தோம் என, தெரிவித்தனர்.
ஒருவர் சரண்: இந்நிலையில், பிரவின்குமார் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், தேடப்பட்ட வந்த முக்கிய குற்றவாளி, பாம் ரவி கூட்டாளியான உப்பளம் கனிபாய் தோட்டத்தை சேர்ந்த வால் வினோத், 26; என்பவர் அரியாங்குப்பம் இன்ஸ்பெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று சரணடைந்தார். போலீசார் அவரை, புதுச்சேரி கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர்.
கடந்த 2021ம் ஆண்டு சாரத்தில் நடந்த பிரசாந்த் கொலை வழக்கில் இவருக்கு தொடர்பு இருப்பது குறிப்பிட தக்கது. இந்த கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள இரண்டு பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.