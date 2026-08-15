குண்டான்குழி மகாதேவர் கோவிலில் ஆடிப்பூர விழா

ADDED : ஆக 14, 2026 06:42 PM
திருபுவனை: மதகடிப்பட்டு குண்டான்குழி மகாதேவர் கோவிலில் ஆடிப்பூர விழா நேற்று நடந்தது.
ஆடிப்பூரம் என்பது தமிழ் மாதமான ஆடி மாதம், பூர நட்சத்திரம் கூடும் நன்நாளில் கொண்டாடப்படும் ஆன்மிக திருவிழா. ஆண்டாள் அவதரித்த திருநாளாகவும், அம்மன் வழிபாட்டிற்கு உகந்த நாளாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது.
மதகடிபட்டில் உள்ள அகிலாண்டேஸ்வரி உடனுறை குண்டான்குழி மகாதேவர் கோவிலில், அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மனுக்கு ஆடிப்பூர விழா நேற்று நடந்தது. காலை 9:00 மணிக்கு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து பூ அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, சந்தன காப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். காலை 11:00 மணிக்கு தீபாராதனை நடந்தது. விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமியை தரிசித்தனர். ஏற்பாடுகளை சிவாச்சார்யார் கிருஷ்ணமூர்த்தி செய்திருந்தார்.