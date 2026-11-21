சிவப்பு ரேஷன் கார்டுகள் மஞ்சள் கார்டுகளாக மாற்றுவதில் குளறுபடி: மத்திய செயலாளரிடம் அமைச்சர் புகார்
சிவப்பு ரேஷன் கார்டுகள் மஞ்சள் கார்டுகளாக மாற்றுவதில் குளறுபடி: மத்திய செயலாளரிடம் அமைச்சர் புகார்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:16 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சிவப்பு நிற ரேஷன் கார்டுகள் மஞ்சள் கார்டுகளாக மாற்றப்படுவதில் ஏற்பட்டுள்ள குளறுபடிகள் குறித்து அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து, மத்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறைச் செயலாளர் சஞ்சீவ் சோப்ராவை டில்லியில் சந்தித்துப் பேசினார்.
மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் வாகன உரிமையாளர் தரவுகளின் அடிப்படையில் புதுச்சேரியில் பல சிவப்பு ரேஷன் கார்டுகள் மஞ்சள் கார்டுகளாக மறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும் தம்மிடம் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் இல்லாத நிலையிலும், பெயர் ஒற்றுமை காரணமாக வேறு நபர்களின் வாகன விவரங்கள் தவறுதலாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக பல கார்டுதாரர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
பெயர் பொருந்தினாலும் முகவரி பொருந்தாத சூழ்நிலைகள் நிலவுவதாகவும் சந்திப்பின்போது அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து சுட்டிக்காட்டினார்.
இணையதளத் தரவுகளை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு ரேஷன் கார்டுகளின் வகைப்பாட்டை மாற்றுவது பொருத்தமானதல்ல எனத் தெரிவித்த அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து, சம்பந்தப்பட்ட ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு உரிய முன்னறிவிப்பு வழங்க வேண்டும்.
சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணங்களைப் பரிசீலித்து, அதிகாரிகள் மூலம் முறையான கள ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகே மறுவகைப்படுத்தும் நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் உண்மையான பொருளாதார நிலை மற்றும் தகுதியை ஆராயப் போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
ஸ்மார்ட் பொது விநியோகத் திட்டம் புதுச்சேரியில் ஸ்மார்ட் பொது விநியோகத் திட்டத்தை முழுமையாகவும் விரைவாகவும் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என, அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார்.