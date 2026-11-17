வேளாண் திட்ட பலன்களைப் பெற பதிவு கட்டாயம்: வேளாண் துறை இயக்குநர் அறிவிப்பு
வேளாண் திட்ட பலன்களைப் பெற பதிவு கட்டாயம்: வேளாண் துறை இயக்குநர் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 08:39 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:36 PM
புதுச்சேரி: மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்தின் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் நிதி உதவி மற்றும் இடுபொருட்களைப் பெற மத்திய விவசாயிகள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்து தனித்துவ அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து புதுச்சேரி வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை இயக்குநர் ஜெயசங்கர் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பு:
மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் அமைச்சகம், விவசாயிகள் நலன் கருதி தேசிய எண்ணெய் வித்துகள் இயக்கம், பயறு வகைகளில் தன்னிறைவுத் திட்டம், வேளாண் இயந்திரமயமாக்கல் போன்ற பலத்திட்டங்களை அமுல்படுத்தி வருகின்றது. இத்திட்டங்களின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு மானிய உதவிகள் பணமாகவோ அல்லது இடுபொருட்களாகவோ வழங்கப்படுகிறது.
மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகத்தின் வழக்காட்டுதல்களின் படி, இனி வேளாண் அமைச்சகத்தின் திட்டங்களின் கீழ் பயன் பெற விரும்பும் பயனாளிகள், மத்திய விவசாயிகள் பதிவேட்டில் தம்மை பதிவு செய்துக்கொண்டு தனித்துவ அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலில் இந்த மத்திய விவசாயிகள் பதிவேட்டில், சம்மந்தப்பட்ட விவசாயிகளின் ஆதார் எண், ஆதார் இணையத்தளத்தில் சரிபார்க்கப்படும். அதன் பின் அவர்கள் தங்கள் பெயரில் நிலப்பட்டா வைத்திருக்கும் பட்சத்தில், புதுச்சேரி நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறையின், நிலமகள் இணையத்தளத்தில் அவர்களின் பட்டா விபரங்கள் சரிபார்க்கப்படும். பின்னர் மத்திய விவசாயிகள் பதிவேட்டில் தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கப்படும்.
பட்டா இல்லாத விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் ஆதார் எண் மட்டும் ஆதார் இணையத்தளத்தில் சரிபார்க்கப்பட்டு பின்னர் பட்டா வழங்கப்படும் போது அவர்களின் நில விபரங்கள் மத்திய விவசாயிகள் பதிவேட்டில் இணைக்கப்பட்டு பின்னர் அடையாள எண் வழங்கப்படும்.
எனவே, விவசாயிகள் அனைவரும் அவர்களின் ஆதார் மற்றும் பட்டா நகல்களுடன் அவர்களின் உழவர் உதவியகத்தினை உடனடியாக அணுக வேண்டும்.
பட்டா இல்லாத விவசாயிகள் ஆதார் நகல் மட்டும் கொண்டு வரவும். இருவகை பயனாளிகளும் ஆதார் எண்ணில் இணைக்கப்பட்ட மொபைல்போனை கண்டிப்பாக எடுத்து வர வேண்டும். ஏற்கனவே பதிவு செய்த விவசாயிகள் மறு பதிவு செய்ய அவசியமில்லை. இதுவரை பதிவு செய்யதா விவசாயிகள் இந்த ஆவணங்களுடன் உடனடியாக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.