அந்தநாள் ஞாபகம்... நெஞ்சிலே வந்ததே... இந்தியாவில் பிரெஞ்சு பேரரசை கனவு கண்ட துய்ப்ளேக்சு கடைசியில் சொந்த நாட்டில் வறுமையில் வாடிய துயரம்
அந்தநாள் ஞாபகம்... நெஞ்சிலே வந்ததே... இந்தியாவில் பிரெஞ்சு பேரரசை கனவு கண்ட துய்ப்ளேக்சு கடைசியில் சொந்த நாட்டில் வறுமையில் வாடிய துயரம்
UPDATED : நவ 21, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:34 PM
பிரெஞ்சிந்தியாவின் வரலாற்றை எழுதும்போது, பிரான்சுவா மர்த்தேனுக்கு அடுத்தபடியாக தவிர்க்க முடியாத பெயர் ஜோசப் பிரான்சுவா துய்ப்ளேக்சு. புதுச்சேரியின் வளர்ச்சியிலும், இந்தியாவில் பிரெஞ்சியரின் அரசியல் செல்வாக்கை நிலைநாட்டுவதிலும் தனித்துவமான பங்காற்றியவர் இவர்.
பிரான்சுவா மர்த்தேனுக்குப் பிறகு எபேர், துய்லிவியே, லப்பிரவொஸ்தியேர், பொவிலியேர், லெனுவார், துய்மா எனப் பலர் புதுச்சேரியின் கவர்னர் பொறுப்பை வகித்திருந்தாலும், துய்ப்ளேக்சின் ஆட்சிக் காலத்தில் தான் பிரெஞ்சியரின் அதிகாரமும் புகழும் உச்சத்தைத் தொட்டன.
இந்தியாவில் பிரெஞ்சுப் பேரரசை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே துய்ப்ளேக்சின் நீண்டகால லட்சியம். தென்னிந்தியாவின் அரசியல் குழப்பங்களையும், மன்னர்களுக்கு இடையிலான அதிகாரப் போட்டிகளையும் தனக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, பல அரசர்களின் எழுச்சிக்கும் பின்னணியில் இருந்தார்.
இதனால் அவரது செல்வாக்கு டில்லி பாதுஷாவின் அரண்மனை வரை பரவியது. ஒருகாலத்தில் ஆங்கிலேயர்களே பிரெஞ்சுப் படைகளின் வலிமையையும் துய்ப்ளேக்சின் அரசியல் சாதுரியத்தையும் கண்டு கலங்கினர்.
ஆனால், அதிகாரத்தின் உச்சியில் இருந்தவருக்கு வீழ்ச்சியும் அதே காலகட்டத்திலேயே காத்திருந்தது. துய்ப்ளேக்சின் கனவுகளுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டிய பிரான்ஸ் அரசு, போதிய நிதியுதவியையும் படைபலத்தையும் வழங்கவில்லை. மறுபுறம், பிரெஞ்சுப் படைத் தளபதிகளின் தன்னிச்சையான முடிவுகளும் ஒத்துழைப்பின்மையும் அவரது திட்டங்களுக்குப் பெரும் தடையாக அமைந்தன. பல போர்களில் பின்னடைவு ஏற்பட்டது.
இதனுடன் துய்ப்ளேக்சின் மனைவி மதாம் துய்ப்ளேக்சு மீதான பண ஆசை குறித்த குற்றச்சாட்டுகளும் அவரது நிர்வாகத்துக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தின. ஒருபுறம் பிரான்ஸ் அரசின் தவறான கொள்கைகள். மறுபுறம் படைத் தளபதிகளின் ஒத்துழைப்பின்மை இன்னொருபுறம் நிர்வாகத்தின் மீதான விமர்சனங்கள் எனப் பல நெருக்கடிகள் துய்ப்ளேக்சைச் சூழ்ந்தன.
இந்தியாவில் பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற அவரது கனவு, அவருடைய ஆட்சிக்காலத்திலேயே மெல்ல மெல்லச் சிதையத் தொடங்கியது.
இறுதியில், பிரான்ஸ் அரசு அவரை கவர்னர் பதவியிலிருந்து நீக்கியது. இந்தியாவின் அரசியல் களத்தில் ஒருகாலத்தில் பெரும் ஆளுமையாக வலம் வந்தவர், மிகுந்த மனவேதனையுடன் தாய்நாடான பிரான்சுக்குத் திரும்ப வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்.
அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் இழந்தாலும், இந்தியாவில் தான் நிகழ்த்திய சாதனைகள் குறித்த பெருமிதத்தை மட்டும் அவர் இழக்கவில்லை. தென்னிந்தியாவில் பல அரசர்களை உருவாக்கியவர் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்களால் போற்றப்பட்ட துய்ப்ளேக்சு, தனது இறுதிக்காலத்தில் பட்ட துயரங்கள் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாதவை.
தனது வாழ்நாள் முழுதும் இந்தியாவில் பிரெஞ்சுப் பேரரசை உருவாக்குவதற்காகப் போராடிய துய்ப்ளேக்சு, இறப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு தனது மனக்குமுறலை நாட்குறிப்பில் பதிவு செய்துள்ளார். அந்தப் பதிவு அவரது வாழ்க்கையின் மறுபக்கத்தை உலகுக்கு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.
ஆசியாவில் என் நாட்டை வளப்படுத்துவதற்காக என்னுடைய இளமை, செல்வம், வாழ்க்கை என அனைத்தையும் தியாகம் செய்தேன். எனது பணிகள் கட்டுக்கதைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. மனித இனத்திலேயே நான் மிகவும் மோசமானவனாக நடத்தப்படுகிறேன்.
மிகக் கொடுமையான வறுமையில் உழல்கிறேன். என்னிடம் இருந்த சிறிதளவு செல்வமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுவிட்டது. சிறைவாசத்துக்கு இழுத்துச் செல்லப்படாமல் இருக்க, நீதிமன்றத்தின் முடிவைத் தள்ளிப்போடும்படி கேட்க வேண்டிய கட்டாய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் என்றே குறிப்பிடுகின்றார்.
ஒரு காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களையே அச்சுறுத்தியவர், டில்லி பாதுஷா வரை தனது செல்வாக்கைப் பரப்பியவர். தென்னிந்திய அரசியலில் பல திருப்பங்களை ஏற்படுத்தியவர்... கடைசியில் தனது சொந்த நாட்டிலேயே வறுமையுடன் போராடும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்.
இந்தியாவில் பிரெஞ்சுப் பேரரசைக் கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்ற கனவோடு வாழ்ந்த துய்ப்ளேக்சின் வாழ்க்கை, நிறைவேறாத கனவுகளுடனும் தீராத மனவேதனையுடனும் முடிவுக்கு வந்தது.
கி.பி. 1763-ம் ஆண்டு நவம்பர் 10-ம் தேதி, நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில் துய்ப்ளேக்சு உயிரிழந்தார். இந்தியாவில் பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்தின் உச்சத்தைக் கண்டவரே, அதன் வீழ்ச்சியையும் தனது கண்முன்னே காண வேண்டியிருந்தது.
புதுச்சேரியின் வரலாற்றில் துய்ப்ளேக்சு என்ற பெயர் இன்றும் நிலைத்திருப்பதற்குக் காரணம், அவர் வகித்த கவர்னர் பதவி மட்டுமல்ல; இந்தியாவின் அரசியல் வரலாற்றையே மாற்றியமைக்கத் துணிந்த அவரது பேராசையும், அதற்காக அவர் கொடுத்த விலையும் தான்....