காந்தி வீதியில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்

ADDED : அக் 21, 2026 08:10 PM
புதுச்சேரி: காந்தி வீதி சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டது.
புதுச்சேரியில் பொதுமக்களுக்கு இடையூராக உள்ள சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள், அனுமதியின்றி பொது இடங்களில் வைக்கப்படும் பேனர்கள், கட் அவுட்டுகள் மற்றும் கொடிகளை அகற்ற கலெக்டர் குலோத்துங்கன் உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, இன்று காந்தி வீதியில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள், பொதுப்பணித் துறை, நகராட்சி, வருவாய்துறை, போலீசார் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் மூலம் அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
பொக்லைன் உதவியுடன் சாலையின் இரு புறத்திலும் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு கடைகள், இரும்பு படிக்கட்டுகள், நடைப்பாதையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், கரும்பு ஜூஸ் இயந்திரம், பெயர் பலகைகள், விளம்பர போர்டுகள், டிஜிட்டல் பேனர்கள் அதிரடியாக அகற்றப்பட்டன.
ஆனால், காந்தி வீதியின் சாலை சந்திப்புகளில் உள்ள பிரபலமான காபி கடைகள், பிரியாணி சென்டர்களில் போக்குவரத்து பாதிப்பு அதிகம் ஏற்படும் கடைகளில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அதிகாரிகள் கண்டு, காணாமல் சென்றனர்.
இதனால், ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட கடையின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள், ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் அதிகாரிகள் பாரபட்சமாக செயல்பட்டு வருவதாகவும், குறிப்பிட்ட சில கடைகளை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் சென்று விடுகின்றனர் என குற்றச்சாட்டினர்.
சில வியாபாரிகள் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, போலீசார் அவர்களை சமாதானம் செய்தனர்.
வாக்குவாதத்தால் பரபரப்பு: ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றும் பணி நடந்தபோது, அமுதசுரபி அரசு கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் எதிரே இருந்த ஒரு பேரிகார்டை அகற்றி, அதிகாரிகள் வாகனத்தில் ஏற்ற முயன்றனர்.
அங்கு திரண்ட அமுதசுரபி ஊழியர்கள், ‘நாங்களும் அரசு ஊழியர்கள் தான், எங்களுடைய பேரிகார்டை எங்களிடம் ஒப்படையுங்கள்’ என்றனர். அதற்கு ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியில் இருந்த அதிகாரிகளும், ‘நாங்களும் அரசின் உத்தரவுப்படிதான் பணியாற்றுகிறோம்’ என்று பதிலளிக்க. ஒரே ஒரு பேரிகார்டை வைத்து அரசு ஊழியர்களுக்குள்ளேயே கடுமையான வாக்குவாதம் நடந்தது.
ஒரு பக்கம் பேரிகார்டை எடுத்துச் செல்ல அதிகாரிகள் முயற்சியும், மறுபக்கம் அதை தங்களிடம் ஒப்படைக்க அமுதசுரபி ஊழியர்கள் வலியுறுத்தினர். இறுதியில் பேரிகார்டு அதிகாரிகளால் எடுத்து செல்லப்பட்டது.